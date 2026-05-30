JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 06:27 Tunis

ترمب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران ويؤخر "قراره النهائي"

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1a5db7f02230.55575538_giklmfpjhoqen.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 30 Mai 2026 - 06:15 قراءة: 0 د, 52 ث
      
وكالات - أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران، مؤكدا أن ملف الأموال الإيرانية المجمدة ما يزال يمثل إحدى أبرز العقبات في مسار المفاوضات بين الجانبين.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي رفع الحصار البحري المفروض على إيران، بينما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تتابع مدى جدية تنفيذ هذه التصريحات على أرض الواقع، متسائلة عما إذا كانت تمثل خطوة فعلية أم مجرد تصريحات إعلامية.


وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مصادرة أصول من العملات المشفرة مرتبطة بإيران بقيمة تقدر بنحو مليار دولار، إلى جانب فرض عقوبات جديدة في إطار ما وصفته بمكافحة الإرهاب، شملت عددا من الأفراد والكيانات الإيرانية.


على صعيد آخر، بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع الرئيس اللبناني جوزيف عون آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، مشيدا بما اعتبره شجاعة الرئيس اللبناني في المضي نحو مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

كما دعا روبيو إلى وقف فوري لهجمات حزب الله بهدف تهيئة الظروف اللازمة لخفض التصعيد، معتبرا أن الحزب يتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار القتال والتوتر في المنطقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330185

babnet

كل الأخبار...

06:27 - ظهور نتائج التقرير الطبي لترامب
06:15 - ترمب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران ويؤخر "قراره النهائي"
أمس 23:02 - قافلة صحية لتقصي أمراض القلب والشرايين السبت بمدينة طبرقة
أمس 22:14 - تقديم المنصة الرقمية الخاصة بعقود الأداء خلال جلسة عمل بالوكالة التونسية للتكوين المهني
أمس 22:12 - بنزرت: رفع حوالي 2800 طنّ من الفضلات خلال أيام العيد إثر حملات جهوية ومحلية مكثّفة
أمس 21:41 - قرعة دورة الالعاب المتوسطية تارانتو 2026 (كرة القدم) المنتخب التونسي ضمن المجموعة الاولى الى جانب المغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية
أمس 21:10 - المؤتمر الدولي في مجالات البوليمرات الحيوية والموارد والعمليات الحيوية المستدامة من 31 ماي الى 2 جوان 2026
أمس 20:59 - بصفة استثنائية: الدخول مجاني إلى حديقة البلفيدير يومي السبت والأحد
أمس 20:57 - مونديال 2026.. رئيسة المكسيك تهدي تذكرتها للمباراة الافتتاحية لشابة من السكان الأصليين
أمس 20:12 - قضية " الجهاز السري " : الثلاثاء القادم " إعذار المتهمين " والتصريح بالأحكام
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 30 ماي 2026 | 13 ذو الحجة 1447
دخول الصيف
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:19
19:33
16:08
12:24
05:03
03:14
دخول الصيف
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet31°
19° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-19
30°-20
32°-20
35°-21
35°-24
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/05)     1028,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/05)   29678 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No