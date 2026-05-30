ترمب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران ويؤخر "قراره النهائي"

أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران، مؤكدا أن ملف الأموال الإيرانية المجمدة ما يزال يمثل إحدى أبرز العقبات في مسار المفاوضات بين الجانبين.وفي المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي رفع الحصار البحري المفروض على إيران، بينما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تتابع مدى جدية تنفيذ هذه التصريحات على أرض الواقع، متسائلة عما إذا كانت تمثل خطوة فعلية أم مجرد تصريحات إعلامية.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مصادرة أصول من العملات المشفرة مرتبطة بإيران بقيمة تقدر بنحو، إلى جانب فرض عقوبات جديدة في إطار ما وصفته بمكافحة الإرهاب، شملت عددا من الأفراد والكيانات الإيرانية.على صعيد آخر، بحث وزير الخارجية الأمريكيمع الرئيس اللبنانيآخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، مشيدا بما اعتبره شجاعة الرئيس اللبناني في المضي نحو مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.كما دعا روبيو إلى وقف فوري لهجمات حزب الله بهدف تهيئة الظروف اللازمة لخفض التصعيد، معتبرا أن الحزب يتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار القتال والتوتر في المنطقة.