Babnet

بن عروس: تنظيم 9 خيم تحسيسية حول التوقّي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر يوم 13 جوان القادم ببرج السدرية

تنظّم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ببن عروس، يوم 13 جوان المقبل، بالمخيم الكشفي ببرج السدرية من ولاية بن عروس،9 خيم تحسيسية توعوية  حول أهمية التوقّي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وسبل الحدّ منها، وذلك بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والمرصد الوطني للمرور، وفق المديرة الجهوية للديوان  حياة اللبّاسي.

 وأوضحت اللبّاسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه التظاهرة التي سيؤمنها مجموعة من أطباء الاختصاص ستبحث في جملة من  المواضيع المهمّة وذات العلاقة بالتوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل محاربة الإدمان، والتصدي للعنف بكل انوعه على غرار العنف الرقمي والعنف ضد المرأة، إضافة الى كيفية التوقي من آفة المخدرات، وكيفية الإقلاع عن التدخين، والسلامة المرورية، والتعرف على الأمراض المنقولة جنسيا وخطرها على صحة الإنسان.

 وأضافت أنّ هذه التظاهرة، الموجّهة إلى الشريحة العمرية المتراوحة بين 15 و 29 سنة، ستتضمّن مجموعة من الفقرات التنشيطية والمسرحيات التي تنتقد في جانب منها بعض السلوكيات الخطيرة التي تهدّد أمن وسلامة الشباب في الوقت الراهن، وستمثّل فرصة لإرساء نقاش تفاعلي بين الاخصائيين والشباب الحاضر لتوعيته بخطورة ظاهرة الإدمان والعنف بمختلف اشكاله، والأمراض المنقولة جنسيا، واستجلاء انعكاساتها على الصحة النفسية والجسدية، إلى جانب التطرّق الى سبل الوقاية وآليات الدعم والإحاطة داخل الأسرة والمؤسسات التربوية، وذلك قصد تعزيز ثقافة المسؤولية الفردية والجماعية في الحد من انتشار هذه السلوكيات.
 وأشارت إلى أن فعاليات هذه التظاهرة ستفتتح بتنظيم جولة على متن الدراجات الهوائية سيؤمنها مجموعة من الشباب ببادرة من دار الشباب الزهراء، والمرصد الوطني للرياضة، في رسالة من الشباب الى الشباب حول الدور الفاعل للرياضة في توعية الشباب، وحمايته من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، والتقليص من تداعياتها النفسية والجسدية.
