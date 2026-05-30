كاس العالم 2026 :إيران تهزم غامبيا وديا والاتحاد يطلب إفادة من الفيفا بشأن التأشيرات

قال ⁠مسؤول بارز في الاتحاد الإيراني ​لكرة القدم امس الجمعة إن إيران طلبت من ​الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) توضيح موعد إصدار ‌تأشيرات المنتخب، بعد نقل تربصه التدريبي ‌لكأس العالم 2026 من أريزونا إلى ‌تيخوانا.

وحول منتخب إيران تأخره بهدف إلى الفوز 3-1 على غامبيا في مباراة ودية أقيمت مساء الجمعة بمدينة ⁠أنطاليا التركية استعدادا لكأس العالم، وذلك بعد أيام من تعطل استعداداته للمونديال بسبب نقل تربصه إلى المكسيك بعد موافقة رئيسة المكسيك ​كلوديا شينباوم والفيفا.

ومن المقرر أن تلعب إيران جميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات في ⁠الولايات المتحدة، لكن مشاركة المنتخب في كاس العالم التي تقام في الفترة من 11 جوان ⁠إلى 19 جويلية 2026 أصبحت موضع تساؤل بعد الاحداث التي شهدتها المنطقة.

وجاء نقل التربص الاعدادي في أعقاب خلافات دبلوماسية وعراقيل تتعلق بالتأشيرات، إذ تحتاج إيران الآن إلى تصاريح عبور الحدود لخوض مبارياتها في المجموعة السابعة أمام نيوزيلندا وبلجيكا ومصر في لوس انجليس وسياتل.

وقال مهدي ​محمد نبي نائب رئيس الاتحاد الإيراني، إن إيران وجهت رسالة إلى الفيفا تطلب فيها إجابة قاطعة بعد أن تقدمت في وقت سابق بطلب ‌للحصول على تأشيرات.
وأضاف محمد نبي "وجهنا اليوم رسالة عبر البريد الالكتروني إلى الفيفا وطلبنا منه الإعلان عن النتيجة في أقرب وقت ممكن، ⁠لتحديد اليوم الذي ستصدر فيه التأشيرات، لأننا نحتاج الآن إلى ‌تأشيرات دخول متعددة إلى المكسيك وتأشيرات دخول متعددة إلى الولايات المتحدة.
"وبناء على آخر محادثة أجريناها، تم التاكيد على أن الإجراءات الإدارية ستكتمل على الأرجح هذا الأسبوع".
وقال محمد نبي "إن الفيفا اقترح اجراء تربص تيخوانا وإن إيران وافقت على هذا الترتيب".

ر/حسني
