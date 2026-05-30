القنصلية التونسية بدبي تحدد يوم 30 جوان 2026 كآخر أجل لتسجيل الراغبين في استخراج أو تجديد بطاقات التعريف الوطنية

دعت، القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي والإمارات الشمالية، أفراد الجالية الراغبين في استخراج أو تجديد بطاقات التعريف الوطنية إلى التسجيل المسبق للانتفاع بهذه الخدمة، وذلك في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2026.وأوضحت القنصلية، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن التسجيل يندرج في إطار الاستعداد لتنظيم حملة لاستخراج وتجديد بطاقات التعريف الوطنية بدبي خلال الأشهر القادمة، وذلك تنفيذا لتوصيات وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الرامية إلى تقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية.ودعت الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى التوجه مباشرة إلى مقر البعثة القنصلية أو إرسال نسخة من جواز السفر ورقم الهاتف عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض في الاجال المحددة (Tunisiaconsulate@gmail.com).وفسرت أن عملية التسجيل المسبق تهدف إلى الإعداد الجيد لهذه الحملة وضمان توفير أفضل الظروف لإنجاحها والاستجابة لطلبات المواطنين التونسيين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفق ذات المصدر.رصد