الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية تصدر دليلا لعروض تكوين متنوّعة

أصدرت الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية دليلا يتعلق باقتراح عروض تكوين في مجال الملكية الفكرية متنوّعة ملائمة لحاجيات المؤسسات والشركات الصاعدة والباحثين والجامعيين والطلبة والحرفيين والمحامين ، وأيضا لفائدة هياكل الدعم والفاعلين الاقتصادية.واعتبر المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، مبادرة الاكاديمية، التابعة له، تأكيد لالتزامه والهياكل التابعة له لفائدة نشر ثقافة الملكية الفكرية وتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال ومرافقة الفاعلين الاقتصاديين في حماية وتثمين مهاراتهم وابتكاراتهم.وبين مدير المعهد نافع بوتيتي، في تقديمه للدليل الخاص بعروض التكوين أنّه في سياق يتسم بتسارع الابتكار والابداع وتحول الاقتصادات القائمة على المعرفة، تشكل الملكية الفكرية رافعة استراتيجية اساسية للتنافسية وتقييم العمل اللامادي والتنمية المستديمة.وأوضح أنّه من هذا المنظور يعمل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية من خلال الاكاديمية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ويبو، منذ سنة 2010 على تعزيز القدرات الوطنية في رفع مستوى الوعي والتكوين ونشر ثقافة الملكية الفكرية.وعملت الأكاديمية الوطنية التونسية للملكية الفكرية (أول أكاديمية من نوعها في العالم العربي) خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على تكوين ما يقارب 1650 متكوّنا في مجال الملكية الفكرية، إلى جانب اعتماد 52 مكوّنا.وقد تمّ تأسيس الأكاديمية منذ سنة 2010، وتتمثل مهامها في تعزيز الابتكار وحماية الإبداع في تونس من خلال تنظيم دورات تكوينية حضورية وعن بعد في مختلف مجالات الملكية الفكرية (براءات الاختراع، العلامات التجارية، وحقوق المؤلف)، وإعداد برامج وطنية شاملة لتثمين الإبداع التونسي ونشر ثقافة الملكية الفكرية كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، فضلا عن تكوين خبراء في صياغة براءات الاختراع ومختصين في تسويق وإدارة أصول الملكية الفكرية لفائدة المؤسسات.