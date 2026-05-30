بركلات الترجيح.. باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا على حساب آرسنال

Publié le Samedi 30 Mai 2026 - 20:11
      
توج نادي باريس سان جيرمان بكأس دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على آرسنال بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست، مساء اليوم السبت.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليحسم باريس سان جيرمان كأس دوري أبطال أوروبا بركلات الجزاء الترجيحية.


وافتتح كاي هافيرتز التسجيل للجانرز في الدقيقة 6.


وفي الشوط الثاني، أدرك عثمان ديمبيلي التعادل للباريس من ركلة جزاء في الدقيقة 65.
