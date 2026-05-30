تجند لها 20 أمنيا : الإطاحة بـ19 شخصاً بينهم فتاة في حملة أمنية كبرى بالعمران

في ضربة أمنية ناجحة وموجهة ضد شبكات ترويج السموم ومكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالعمران، إثر سلسلة من المداهمات الأمنية الدقيقة تحت الإشراف المباشر لرئيس الفرقة، من إلقاء القبض على 19 شخصاً في قضايا مختلفة تتراوح بين ترويج المخدرات والسرقة والعنف.وأسفرت الحملة الأمنية في مرحلتها الأولى عن إيقاف 9 عناصر إجرامية، من بينهم فتاة، تبين أنهم منغمسون بشكل نشيط في شبكات ترويج المواد المخدرة والأقراص السامة في المنطقة.وقد نجحت الوحدات الأمنية خلال هذه المداهمات من وضع اليد على محجوزات وصفت بالهامة، تمثلت في مخدر القنب الهندي ("الزطلة") بكميات متفاوتة جاهزة للترويج وكمية هامة من أوراق ومادة مخدر الماريخوانا وأقراص مخدرة من نوع "الاريكا" (المعروفة بـصاروخ الأعصاب)، ومبالغ مالية هامة متأتية من عائدات هذا النشاط الإجرامي غير المشروع.وفي سياق متصل بذات الحملة، تمكنت ذات الفرقة من الإطاحة بـ 10 عناصر أخرى صادرة في شأنهم عدة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، وذلك لتورطهم في قضايا حق عام خطيرة تتعلق بـ السرقة الموصوفة والعنف الشديد.بمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين ومباشرة الأبحاث القانونية في شأنهم، مع حجز المواد المخدرة والأموال لفائدة خزينة الدولة، في انتظار إحالتهم على العدالة .