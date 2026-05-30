مصر تعلن قائمتها النهائية لكأس العالم 2026 بقيادة محمد صلاح ومرموش

Publié le Samedi 30 Mai 2026 - 12:05
      
أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري، اليوم السبت، القائمة النهائية التي تضم 26 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية المقبلين.

قائمة المنتخب المصري

حراسة المرمى

* محمد الشناوي
* مصطفى شوبير

* المهدي سليمان
* محمد علاء

خط الدفاع

* محمد هاني
* طارق علاء
* حمدي فتحي
* رامي ربيعة
* ياسر إبراهيم
* حسام عبد المجيد
* محمد عبد المنعم
* أحمد فتوح
* كريم حافظ

خط الوسط

* مروان عطية
* مهند لاشين
* نبيل عماد دونغا
* محمود صابر
* أحمد سيد زيزو
* إمام عاشور
* مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"
* محمود تريزيغيه
* إبراهيم عادل
* هيثم حسن
* محمد صلاح

خط الهجوم

* عمر مرموش
* حمزة عبد الكريم

ودية قوية أمام البرازيل

ويتوجه المنتخب المصري مساء اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في تربص تحضيري أخير، يتخلله لقاء ودي بارز أمام المنتخب البرازيلي يوم 6 جوان بولاية أوهايو الأمريكية.

برنامج مصر في كأس العالم 2026

أوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب:

* بلجيكا
* إيران
* نيوزيلندا

وسيستهل "الفراعنة" مشوارهم بمواجهة بلجيكا يوم 15 جوان في مدينة سياتل الأمريكية، قبل مواجهة نيوزيلندا يوم 21 جوان في فانكوفر الكندية، على أن يختتموا منافسات الدور الأول بملاقاة إيران يوم 26 جوان في سياتل.

ويعوّل المنتخب المصري على خبرة قائده محمد صلاح وتألق عمر مرموش من أجل تحقيق مشاركة مميزة والعبور إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه.
