مصر تعلن قائمتها النهائية لكأس العالم 2026 بقيادة محمد صلاح ومرموش

قائمة المنتخب المصري





أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري، اليوم السبت، القائمة النهائية التي تضمللمشاركة في نهائياتالمقررة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك منالمقبلين.* محمد الشناوي* مصطفى شوبير* المهدي سليمان* محمد علاء* محمد هاني* طارق علاء* حمدي فتحي* رامي ربيعة* ياسر إبراهيم* حسام عبد المجيد* محمد عبد المنعم* أحمد فتوح* كريم حافظ* مروان عطية* مهند لاشين* نبيل عماد دونغا* محمود صابر* أحمد سيد زيزو* إمام عاشور* مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"* محمود تريزيغيه* إبراهيم عادل* هيثم حسن* محمد صلاح* عمر مرموش* حمزة عبد الكريمويتوجه المنتخب المصري مساء اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في تربص تحضيري أخير، يتخلله لقاء ودي بارز أمام المنتخب البرازيلي يومبولاية أوهايو الأمريكية.أوقعت القرعة المنتخب المصري فيإلى جانب:* بلجيكا* إيران* نيوزيلنداوسيستهل "الفراعنة" مشوارهم بمواجهةيومفي مدينة سياتل الأمريكية، قبل مواجهةيومفي فانكوفر الكندية، على أن يختتموا منافسات الدور الأول بملاقاةيومفي سياتل.ويعوّل المنتخب المصري على خبرة قائدهوتألقمن أجل تحقيق مشاركة مميزة والعبور إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه.