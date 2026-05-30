JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:06 Tunis

تحضيرات المونديال: المنتخب التونسي يسافر الى فينا للتباري مع المنتخب النمساوي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1b45410de815.54066705_jgoflenmphikq.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 30 Mai 2026 - 21:12 قراءة: 0 د, 41 ث
      
سافر المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم السبت انطلاقا من مطار طبرقة الى فينا للتباري مع المنتخب النمساوي وديا ضمن آخر استعداداته لنهائيات كأس العالم التي ستقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 جوان الى 19 جويلية.

وكان المنتخب التونسي أجرى صباح اليوم حصة تدريبية أخيرة بمقرّ التربصات بطبرقة وذلك بعدما تلقى اللاعبون أمس الجمعة درسا نظريا حول آخر التعديلات الخاصة بقوانين التحكيم والتقنيات التي سيتم اعتمادها خلال كأس العالم 2026، اضافة الى مشاركتهم في حلقة توعوية حول آليات مراقبة تعاطي المنشطات، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لمراقبة تعاطي المنشطات.


ويلاقي المنتخب التونسي بعد غد الاثنين 1 جوان 2026 نظيره النمساوي انطلاقا من الساعة السابعة و45 دقيقة مساء،  قبل أن يواجه المنتخب البلجيكي يوم السبت 6 جوان انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا.
يذكر أنّ المنتخب التونسي سيخوض غمار المونديال ضمن المجموعة السادسة التي تضم ايضا منتخبات السويد واليابان وهولندا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330220

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 30 ماي 2026 | 13 ذو الحجة 1447
دخول الصيف
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:19
19:33
16:08
12:24
05:03
03:14
دخول الصيف
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet31°
21° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-19
30°-20
31°-20
34°-21
34°-22
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/05)     1028,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/05)   29678 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No