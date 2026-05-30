تحضيرات المونديال: المنتخب التونسي يسافر الى فينا للتباري مع المنتخب النمساوي

سافر المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم السبت انطلاقا من مطار طبرقة الى فينا للتباري مع المنتخب النمساوي وديا ضمن آخر استعداداته لنهائيات كأس العالم التي ستقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 جوان الى 19 جويلية.وكان المنتخب التونسي أجرى صباح اليوم حصة تدريبية أخيرة بمقرّ التربصات بطبرقة وذلك بعدما تلقى اللاعبون أمس الجمعة درسا نظريا حول آخر التعديلات الخاصة بقوانين التحكيم والتقنيات التي سيتم اعتمادها خلال كأس العالم 2026، اضافة الى مشاركتهم في حلقة توعوية حول آليات مراقبة تعاطي المنشطات، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لمراقبة تعاطي المنشطات.ويلاقي المنتخب التونسي بعد غد الاثنين 1 جوان 2026 نظيره النمساوي انطلاقا من الساعة السابعة و45 دقيقة مساء، قبل أن يواجه المنتخب البلجيكي يوم السبت 6 جوان انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا.يذكر أنّ المنتخب التونسي سيخوض غمار المونديال ضمن المجموعة السادسة التي تضم ايضا منتخبات السويد واليابان وهولندا.