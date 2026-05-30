تونس تتحصّل على الجائزة البرونزية "لبيتم" للتميّز في خدمة الحجيج

تحصّلت تونس على جائزة "لبّيتم" البرونزية للتميّز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة وذلك خلال حفل "وختامها مسك" الذي نظّمته وزارة الحجً والعمرة السعودية مساء أمس الجمعة.وانتظم هذا الحفل، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الدّينية، بمقرّ وزارة الحجً والعمرة السعودية تحت إشراف وزيرها توفيق بن فوزان الربيعة. وحضرها وزير الشؤون الدّينية أحمد البوهالي والرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات عصام الهمامي وثلّة من أعضاء المكتب وممثلي البعثة الدييلوماسية التونسية بالمملكة.وتسلّم الوزير بالمناسبة الوثيقة الترتيبية الخاصة بموسم الحج المقبل 1448ه‍.وفي سياق آخر، زار وزير الشؤون الدينية، رئيس مكتب حجاج تونس، مرفوقاً بالرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، مساء ليلة أول أمس الخميس، مخيّمات الحجيج التونسيين بمنى، وتحادث معهم بخصوص ظروف إقامتهم والخدمات المقدّمة إليهم.وعبّر الحجّاج عن رضاهم عن الخدمات، كما تقدّموا بمقترحات لمزيد تحسينها في المواسم المقبلة. وتعهد الوزير بالنظر فيها ودراستها واعتماد الممكن منها، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الدّينية.كما تفقّد البوهالي العديد من المرافق بالمخيمات وزار البعثة الصحية وعاين الأطعمة المقدمة للحجيج والتقى بممثلين عن مؤسّسة مطوفي حجاج الدول العربية.من جهة أخرى، كان للوزير لقاء مع العديد من الحجيج أثناء رمي الجمرات، حسب البلاغ.