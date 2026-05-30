JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:49 Tunis

سيدات المنتخب التونسي للكرة الطائرة في تربص بقليبية من 31 ماي الى 5 جوان استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1b1344345014.34124441_ielhpknofgmjq.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 30 Mai 2026 - 18:08 قراءة: 0 د, 41 ث
      
​يستهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة للسيدات تحضيراته للدورة الترشيحية الخاصة بالمنطقة الافريقية الأولى المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية "كينيا 2026" باجراء تربص أول بمدينة قليبية في الفترة الممتدة من 31 ماي الجاري الى غاية 5 جوان المقبل.
وفي هذا الاطار، وجه الاطار الفني للمنتخب التونسي بقيادة الايطالية أليساندرا كامبدالي ومساعدها حسني القرامصلي الدعوة إلى 20 لاعبة للمشاركة في هذا التربص هن: ​آمنة خلفة، عبير العثماني، تسنيم سويدين، مايا لحمر، آية التومي، ​نسرين عبدة، نهال الكبير، أحلام البعزاوي، جيهان محمد، سيرين بوراوي، ​سحر الجنحاني، دعاء بن عمار، هاجر القرامصلي، ميسم الجريدي، مرام القربي، ​ياسمين العلوي، ملاك العلوش، خديجة اللواتي، سليمة مبارك وياسمين الصالحي.
وتقام التصفيات المؤهلة لبطولة الامم الافريقية في الفترة من 10 إلى 14 جويلية بالجزائر العاصمة بمشاركة تونس والجزائر والمغرب.

يذكر ان نهائيات بطولة الأمم الإفريقية ستقام من 22 اوت الى 3 سبتمبر 2026 في كينيا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330206

babnet

كل الأخبار...

18:49 - طقس... ظهور خلايا رعدية ونزول أمطار وتساقط البرد محليا بالوسط والشمال الغربي ليل السبت
18:26 - إنطلاق موسم تعشيش السلاحف البحرية ضخمة الرأس في أرخبيل جزر قوريا
18:20 - تكثيف الاستعدادات بمختلف الجهات لتأمين عودة التونسيين بالخارج في أفضل الظروف
18:16 - كأس تونس لكرة اليد: الترجي الرياضي يتوّج باللقب للمرة 32 في تاريخه
18:08 - سيدات المنتخب التونسي للكرة الطائرة في تربص بقليبية من 31 ماي الى 5 جوان استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا 2026
17:46 - السعودية.. الحجاج يؤدون طواف الوداع في ختام مناسكهم
17:43 - "واشنطن وقعت في الفخ".. تصريح مثير لمسؤول عُماني سابق
17:34 - نابل: تراكم عشبة "البوسيدونيا" بكميات كبيرة بعدّة شواطئ في الجهة وسط دعوات إلى حمايتها وتحذيرات من إتلافها
17:30 - البنك المركزي التونسي:إستقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند 6،99 بالمائة خلال ماي 2026
15:10 - نهائي كأس تونس لكرة اليد: نادي الرياضة النسائية بالمكنين يفوز على النادي الافريقي ويتوج باللقب
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 30 ماي 2026 | 13 ذو الحجة 1447
دخول الصيف
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:19
19:33
16:08
12:24
05:03
03:14
دخول الصيف
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet31°
25° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-19
30°-20
31°-20
35°-21
35°-23
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/05)     1028,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/05)   29678 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No