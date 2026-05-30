سيدات المنتخب التونسي للكرة الطائرة في تربص بقليبية من 31 ماي الى 5 جوان استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا 2026

​يستهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة للسيدات تحضيراته للدورة الترشيحية الخاصة بالمنطقة الافريقية الأولى المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية "كينيا 2026" باجراء تربص أول بمدينة قليبية في الفترة الممتدة من 31 ماي الجاري الى غاية 5 جوان المقبل.وفي هذا الاطار، وجه الاطار الفني للمنتخب التونسي بقيادة الايطالية أليساندرا كامبدالي ومساعدها حسني القرامصلي الدعوة إلى 20 لاعبة للمشاركة في هذا التربص هن: ​آمنة خلفة، عبير العثماني، تسنيم سويدين، مايا لحمر، آية التومي، ​نسرين عبدة، نهال الكبير، أحلام البعزاوي، جيهان محمد، سيرين بوراوي، ​سحر الجنحاني، دعاء بن عمار، هاجر القرامصلي، ميسم الجريدي، مرام القربي، ​ياسمين العلوي، ملاك العلوش، خديجة اللواتي، سليمة مبارك وياسمين الصالحي.وتقام التصفيات المؤهلة لبطولة الامم الافريقية في الفترة من 10 إلى 14 جويلية بالجزائر العاصمة بمشاركة تونس والجزائر والمغرب.يذكر ان نهائيات بطولة الأمم الإفريقية ستقام من 22 اوت الى 3 سبتمبر 2026 في كينيا.