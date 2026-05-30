نهائي كأس تونس لكرة اليد: نادي الرياضة النسائية بالمكنين يفوز على النادي الافريقي ويتوج باللقب

توّج نادي الرياضة النسائية بالمكنين بلقب كأس تونس لكرة اليد كبريات بتفوقه اليوم السبت خلال الدور النهائي للمسابقة على النادي الافريقي بنتيجة 26-25 (14-13 لفائدة النادي الافريقي خلال الشوط الاول)، في المواجهة التي احتضنتها القاعة متعددة الاختصاصات برادس.
وبهذا ضمّت زميلات القائدة سندس حشانة لقب الكأس الى لقب البطولة، لتتوجن موسمهنّ بالثنائي الاول في تاريخ الفريق.
