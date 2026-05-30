الغرفة الفتية العالمية بقرطاج تبرم اتفاقية شراكة مع منصة للتطوع لتعزيز العمل الجمعياتي

Publié le Samedi 30 Mai 2026 - 13:17
      
أمضت، الغرفة الفتية العالمية بقرطاج (JCI Carthage)، اتفاقية شراكة مع منصة "Volunteery"، المختصة في نشر فرص التطوع والأنشطة الجمعياتية في تونس.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز إشعاع أنشطة ومشاريع الجمعية وتوسيع دائرة التعريف بمبادراتها من خلال نشر مختلف فعالياتها وبرامجها على المنصة الرقمية بما يتيح الوصول إلى عدد أكبر من الشباب المهتمين بالعمل التطوعي والمبادرات ذات الأثر المجتمعي، وفق ما ورد بصفحة الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".


وأكد الطرفان أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار دعم ثقافة التطوع وتشجيع مشاركة الشباب في الحياة العامة والمبادرات المواطنة فضلا عن توفير فرص جديدة للانخراط في الأنشطة التنموية والجمعياتية.


ومن المنتظر أن تساهم هذه الشراكة في تعزيز مشاركة الشباب في البرامج والمشاريع التي تنظمها، الغرفة الفتية العالمية بقرطاج، بما يدعم قيم القيادة والمبادرة والعمل الجماعي.
