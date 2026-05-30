وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين في 5 ولايات الى حماية محاصيل الحبوب من الأمطار الرعدية والبرد بعد ظهر اليوم

أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بلاغا تحذيريا تدعو فيه كافة الفلاحين، ولا سيما منتجي الحبوب، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محليا غزيرة مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب رياح قوية بعد ظهر اليوم السبت 30 ماي 2026، خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان.وفي هذا الإطار أوصت الوزارة بالإسراع في نقل كميات القمح والشعير المحصودة إلى أماكن آمنة ومهيأة للتخزين في أسرع الآجال وحماية أكوام الحبوب الموجودة بالحقول أو بمراكز التجميع المؤقتة وتغطيتها بإحكام باستعمال أغطية عازلة للمياه.كما دعت الى التأكد من جاهزية المخازن وإحكام غلقها وصيانة أسقفها ومنافذها لمنع تسرب مياه الأمطار والرطوبة إلى الحبوب المخزنة اضافة الى رفع الحبوب عن الأرض داخل المخازن واعتماد وسائل التهوية المناسبة للمحافظة على جودتها.كما اوصت الوزارة كافة المتدخلين في منظومة تجميع الحبوب، من مراكز التجميع والمهنيين، باتخاذ التدابير الاستباقية الضرورية لحماية الصابة الوطنية وضمان المحافظة على جودة الحبوب في مختلف مراحل التجميع والخزن.وتهيب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بجميع الفلاحين، خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان، توخي أقصى درجات اليقظة والحذر والتقيد بالتوصيات الوقائية حفاظاً على المحاصيل الزراعية وسلامة الأشخاص والممتلكات.