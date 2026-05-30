JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:02 Tunis

وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين في 5 ولايات الى حماية محاصيل الحبوب من الأمطار الرعدية والبرد بعد ظهر اليوم

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/goutelettes_de_pluie_sur_le_pare-brise.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 30 Mai 2026 - 13:50 قراءة: 0 د, 59 ث
      
أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بلاغا تحذيريا تدعو فيه كافة الفلاحين، ولا سيما منتجي الحبوب، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محليا غزيرة مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب رياح قوية بعد ظهر اليوم السبت 30 ماي 2026، خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان.
وفي هذا الإطار أوصت الوزارة بالإسراع في نقل كميات القمح والشعير المحصودة إلى أماكن آمنة ومهيأة للتخزين في أسرع الآجال وحماية أكوام الحبوب الموجودة بالحقول أو بمراكز التجميع المؤقتة وتغطيتها بإحكام باستعمال أغطية عازلة للمياه.
كما دعت الى التأكد من جاهزية المخازن وإحكام غلقها وصيانة أسقفها ومنافذها لمنع تسرب مياه الأمطار والرطوبة إلى الحبوب المخزنة اضافة الى رفع الحبوب عن الأرض داخل المخازن واعتماد وسائل التهوية المناسبة للمحافظة على جودتها.

كما اوصت الوزارة كافة المتدخلين في منظومة تجميع الحبوب، من مراكز التجميع والمهنيين، باتخاذ التدابير الاستباقية الضرورية لحماية الصابة الوطنية وضمان المحافظة على جودة الحبوب في مختلف مراحل التجميع والخزن.
وتهيب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بجميع الفلاحين، خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان، توخي أقصى درجات اليقظة والحذر والتقيد بالتوصيات الوقائية حفاظاً على المحاصيل الزراعية وسلامة الأشخاص والممتلكات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330201

babnet

كل الأخبار...

14:02 - قبلي: تواصل اشغال منتدى البكالوريا في دورته الرابعة بمنطقة فطناسة من معتمدية سوق الاحد
13:50 - وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين في 5 ولايات الى حماية محاصيل الحبوب من الأمطار الرعدية والبرد بعد ظهر اليوم
13:49 - طقس ... الرصد الجوي يتوقع أمطارا رعدية تتراوح بين 20 و40 ميليمترا بعد ظهر اليوم
13:37 - مدينة زغوان تحتضن غدا الاحد 31 ماي الجاري فعاليات الدورة 40 لمهرجان النسري
13:17 - الغرفة الفتية العالمية بقرطاج تبرم اتفاقية شراكة مع منصة للتطوع لتعزيز العمل الجمعياتي
12:23 - الموت يغيّب اليوم السبت الممثلة التونسية مليكة الحبلاني
12:05 - مصر تعلن قائمتها النهائية لكأس العالم 2026 بقيادة محمد صلاح ومرموش
12:03 - التصريح بالضريبة على الثروة يتصدّر أبرز مواعيد الأجندة الجبائية لشهر جوان 2026
11:27 - تجند لها 20 أمنيا : الإطاحة بـ19 شخصاً بينهم فتاة في حملة أمنية كبرى بالعمران
11:04 - نهائي كأس تونس: ترجي العاصمة في مواجهة ترجي الجنوب... من يكسب ودّ الأميرة؟
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 30 ماي 2026 | 13 ذو الحجة 1447
دخول الصيف
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:19
19:33
16:08
12:24
05:03
03:14
دخول الصيف
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet31°
31° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-19
30°-20
31°-20
35°-21
35°-22
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/05)     1028,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/05)   29678 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No