قبلي: تواصل اشغال منتدى البكالوريا في دورته الرابعة بمنطقة فطناسة من معتمدية سوق الاحد

Publié le Samedi 30 Mai 2026 - 14:02
      
تتواصل اشغال منتدى البكالوريا الذي تنظمه للسنة الرابعة على التوالي، جمعية التواصل للثقافة والتنمية بمنطقة فطناسة من معتمدية سوق الاحد التابعة لولاية قبلي، على امتداد 10 أيام، لدعم قدرات التلاميذ وتعزيز مكتسباتهم المعرفية قبل الامتحانات الوطنية، وفق رئيس الجمعية صالح المحجوب.
وأوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" ان هذا المنتدى الذي احتضنه مقر الجمعية الى جانب المدرسة الابتدائية بفطناسة ضم 13 أستاذا متطوعا يقدمون دروس دعم مجانية في جل المواد الأساسية للعديد من التلاميذ المترشحين لاجتياز مناظرة البكالوريا في كل الشعب بمختلف معاهد معتمدية سوق الاحد بمعدل حضور يومي يتجاوز 15 تلميذا في كل شعبة
وأضاف المصدر ذاته ان منتدى البكالوريا الذي سيختتم يوم غد الاحد، يهدف الى تحسين نتائج التلاميذ باعتبار ما تم لمسه من انعكاسات لهذه التظاهرة على نسب النجاح خلال السنوات وما عبر عنه التلاميذ من رغبة في تواصل المنتدى الذي يساعدهم في المراجعة الجماعية للبرامج الدراسية تحت اشراف أساتذة متمكنين ومتطوعين يحرصون على دعم المكتسبات المعرفية للتلاميذ وحسن اعدادهم البيداغوجي والنفسي لاجتياز المناظرة.

ولفت الى ان الجمعية ستنطلق بداية من يوم 11 والى غاية 15 جوان القادم في تنظيم منتدى "السيزيام"، الذي سيخصص لتلاميذ المدارس الابتدائية بفطناسة وبشري والزوية من معتمدية سوق الاحد بمعدل 5 او 6 تلاميذ من كل قسم في كل مدرسة ابتدائية ليعقبه منتدى "النوفيام" الذي سينتظم من 16 الى 20 جوان ويشمل كافة المدارس الإعدادية بذات المعتمدية .
