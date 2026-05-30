مدينة زغوان تحتضن غدا الاحد 31 ماي الجاري فعاليات الدورة 40 لمهرجان النسري

تحتضن، مدينة زغوان، غدا الأحد 31 ماي الجاري، فعاليات الدورة 40 لمهرجان النسري وسط تطلعات بإضفاء حركية سياحية وتراثية واقتصادية على الجهة.

وأعلنت الهيئة المديرة لجمعية مهرجان النسري بزغوان، عن وضع برنامج تنشيطي وثقافي ثري يمتد على كامل اليوم ينطلق في حصته الصباحية (من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى حدود الواحدة والنصف بعد الزوال) بفقرة "تنشيط المدينة العتيقة".


وسيكون الجمهور والزوار على موعد مع استعراض وأجواء احتفالية تنطلق من فضاء "القوس الروماني" وصولا إلى "مقام سيدي علي عزوز".


كما يتضمن البرنامج الصباحي بعدا تراثيا وتوعويا من خلال تنظيم عرض للمأكولات التقليدية التي تميز الجهة، وذلك بالتعاون والشراكة مع جمعية "الطهي للجميع بسوسة".

وفي جانب آخر، ينظم المهرجان بالشراكة مع "المرصد الوطني لسلامة المرور" حملة ونشاطا توعويا متميزا يهدف إلى نشر ثقافة السلامة المرورية لدى مستعملي الطريق.

أما الحصة المسائية، فقد خصصتها الهيئة المديرة للمسرح ومسرح الطفل، حيث سيحتضن مسرح الهواء الطلق بزغوان ابتداء من الساعة الخامسة مساء عرضا مسرحيا موجها للأطفال والعائلات بعنوان "خيال جميل" للمخرج محمد لخوص.
