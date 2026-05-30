JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:49 Tunis

"واشنطن وقعت في الفخ".. تصريح مثير لمسؤول عُماني سابق

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1b13f5e56876.68921680_ljokfegnihmqp.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 30 Mai 2026 - 17:43 قراءة: 1 د, 43 ث
      
اعتبر الإعلامي والدبلوماسي العماني السابق نصر بن حمود العبري التهديدات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب ضد سلطنة عمان بأنها لم تضعف موقف مسقط بل منحتها مكاسب سياسية وإعلامية.

وقال العبري في منشور له على حسابه الرسمي في "فيسبوك" إن سلطنة عمان حصدت موجة واسعة من التعاطف والدعم الإعلامي والسياسي والشعبي عربيا ودوليا عقب تصريحات ترامب التي هدد فيها بتدمير السلطنة إذا أبرمت اتفاقا مع إيران يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز.


وبحسب العبري، فإن التهديدات الأمريكية دفعت العديد من الكتاب والمحللين ووسائل الإعلام إلى إبراز صورة عمان باعتبارها دولة تتبنى الحياد والوساطة والحلول السلمية، وهو ما عزز مكانتها الإقليمية والدولية وأعاد تسليط الضوء على نهجها التقليدي القائم على تجنب الصراعات وعدم التدخل في شؤون الآخرين.


وأضاف أن أي دولة تتعرض لتهديدات علنية وغير مبررة غالبا ما تحظى بتعاطف إعلامي وسياسي سريع، معتبرا أن مسقط استفادت من هذه المعادلة دون أن تتحمل أي تكلفة سياسية أو إعلامية، في وقت اكتسبت فيه سياستها القائمة على القوة الناعمة والسلام زخما إضافيا لدى الرأي العام الدولي.

وطرح العبري تساؤلا حول ما إذا كانت واشنطن قد وقعت في ما وصفه بـ"الدهاء العماني"، مشيرا إلى أن العلاقات الدولية لا تقوم فقط على موازين القوة العسكرية، بل تشمل أيضا أدوات المناورة السياسية والإعلامية والقدرة على إدارة الأزمات وتوظيفها لتحقيق مكاسب استراتيجية.

واستند الدبلوماسي العماني السابق إلى ما تردد بشأن زيارة وفد إيراني إلى مسقط لبحث ملفات قانونية واقتصادية مرتبطة بمضيق هرمز، معتبرا أن الغموض الذي أحاط بنتائج تلك اللقاءات، إلى جانب التصريحات الإيرانية اللاحقة، ساهم في إثارة ردود فعل أمريكية متسارعة، وهو ما يرى أنه منح عُمان مساحة أوسع للمناورة السياسية.

وأكد العبري أن السلطنة واجهت خلال السنوات الماضية ضغوطا متكررة تتعلق بعدد من الملفات الإقليمية، لكنها تمسكت بسياسة مستقلة تقوم على التوازن والحياد وعدم الانخراط في محاور متصارعة، معتبرا أن هذا النهج شكل أحد أهم عناصر القوة في السياسة الخارجية العمانية.

وأشار إلى أن السياسة الدولية تشبه إلى حد كبير لعبة الشطرنج، حيث لا تقتصر المنافسة على أدوات القوة الصلبة، بل تشمل أيضا القدرة على قراءة المشهد واستثمار الفرص وإدارة التفاعلات السياسية والإعلامية، متسائلا عما إذا كانت الحكمة السياسية العُمانية ستنجح في مواجهة ما وصفه بالغطرسة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330207

babnet

كل الأخبار...

18:49 - طقس... ظهور خلايا رعدية ونزول أمطار وتساقط البرد محليا بالوسط والشمال الغربي ليل السبت
18:26 - إنطلاق موسم تعشيش السلاحف البحرية ضخمة الرأس في أرخبيل جزر قوريا
18:20 - تكثيف الاستعدادات بمختلف الجهات لتأمين عودة التونسيين بالخارج في أفضل الظروف
18:16 - كأس تونس لكرة اليد: الترجي الرياضي يتوّج باللقب للمرة 32 في تاريخه
18:08 - سيدات المنتخب التونسي للكرة الطائرة في تربص بقليبية من 31 ماي الى 5 جوان استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا 2026
17:46 - السعودية.. الحجاج يؤدون طواف الوداع في ختام مناسكهم
17:43 - "واشنطن وقعت في الفخ".. تصريح مثير لمسؤول عُماني سابق
17:34 - نابل: تراكم عشبة "البوسيدونيا" بكميات كبيرة بعدّة شواطئ في الجهة وسط دعوات إلى حمايتها وتحذيرات من إتلافها
17:30 - البنك المركزي التونسي:إستقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند 6،99 بالمائة خلال ماي 2026
15:10 - نهائي كأس تونس لكرة اليد: نادي الرياضة النسائية بالمكنين يفوز على النادي الافريقي ويتوج باللقب
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 30 ماي 2026 | 13 ذو الحجة 1447
دخول الصيف
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:19
19:33
16:08
12:24
05:03
03:14
دخول الصيف
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet31°
25° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-19
30°-20
31°-20
35°-21
35°-23
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/05)     1028,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/05)   29678 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No