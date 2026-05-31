سياسي إيراني: طهران وواشنطن قريبتان من التوصل إلى اتفاق

وقال مالكي: "رغم التقدم الحاصل في مسار المحادثات وقبول الجانب الأمريكي لجزء كبير من مطالب إيران، إلا أن عدم الثقة بأمريكا لا يزال قائما".وأضاف: "من الناحية الكمية، تقاربت وجهات النظر في المحادثات، ويمكن القول إن الطرفين أصبحا على بعد خطوات قليلة من التوصل إلى اتفاق أولي. واستنادا إلى المعلومات المتوفرة، فقد قبل الأمريكيون حوالي 10 بنود من أصل 14 بندا اقترحتها إيران، ولم يتبق سوى عدد قليل من القضايا التي لا تزال محل نقاش ودراسة" مشيرا إلى أن مضيق هرمز والتخصيب غير قابلين للتفاوض.وأكد أن "إيران لم تترك المفاوضات، ولم ترتهن بها أيضا. سياسة البلاد في هذا المجال واقعية وتُتبع على أساس المصلحة الوطنية".وأشار إلى أنه "في حال قبلت الولايات المتحدة بالمطالب الإيرانية المتبقية، فسيتم تهيئة الأرضية لمزيد من التقدم في المفاوضات".وتاتي هذه التصريحات بعد أن نقل "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي رفيع ومصدر مطلع، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إجراء تعديلات عدة على الاتفاق الذي توصل إليه مبعوثوه مع نظرائهم الإيرانيين، وذلك خلال اجتماع عقد في غرفة العمليات (Situation Room) يوم الجمعة.ويريد ترامب إبرام الاتفاق ويتوقع الانتهاء منه قريبا، لكنه حريص على تعزيز عدة بنود يعتبرها مهمة بالنسبة له، ولا سيما ما يتعلق بالمواد النووية الإيرانية، وفقا لمسؤولين أمريكيين.وقال الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من اليوم في تصريحات لـ"فوكس نيوز"، إنه يحصل على ما يريده من إيران بثبات وبطء، مهددا في المقابل بأنه إذا لم يحصل على اتفاق منصف للولايات المتحدة، فسوف يلجأ مجددا إلى وزارة الحرب، في إشارة إلى تجدد الحرب.