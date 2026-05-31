Babnet

النفطى يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية بسيول

Publié le Dimanche 31 Mai 2026 - 11:39
      
يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية، الذي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول يومي 01 و02 جوان 2026.

ويتنزّل هذا الاجتماع ، وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم الأحد، في إطار متابعة مخرجات القمة الأولى الإفريقية الكورية، التي انعقدت يومي 04 و05 جوان 2024، واستعراض تطوّر مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي القائم بين الجانبين والآليات والبرامج الكفيلة بمواصلة تنفيذها.


وسيتطرّق الاجتماع بالأساس إلى المسائل المتصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والرفاه المشترك والتنمية الشاملة بالإضافة إلى التضامن الإفريقي الكوري في مواجهة التحديّات العالمية الماثلة.


وسيُجري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بهذه المناسبة، لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في كوريا، إلى جانب نظرائه من الدول الإفريقية المشاركة في هذه التظاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير علاقات الشراكة القائمة معها على المستوى الثنائي والاقليمي.
