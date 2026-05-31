تايكواندو - المنتخب التونسي يشارك في كاس رئيس الاتحاد الدولي بالمانيا بستة رياضيين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6370cc99d87e51.74011979_fmigqoehjklpn.jpg>

يشارك المنتخب التونسي للتايكواندو من 4 الى 7 جوان المقبل بمدينة نورمبرغ الألمانية في كاس رئيس الاتحاد الدولي المصنفة من فئة 30 نقطة.

وتضم تركيبة الوفد الرياضي التونسي تحت قيادة المدرب الهاشمي الجندوبي 6 لاعبين هم محمد خليل الجندوبي (وزن اقل من 68 كلغ) وفارس بوجمعي (وزن اقل من 68 كلغ) وادم السالمي (وزن اقل من 58 كلغ) وفراس القطوسي (وزن اقل من 87 كلغ) وشيماء التومي (وزن اقل من 62 كلغ) واكرام الظاهري (وزن اقل من 53 كلغ).

وتشد بعثة المنتخب الرحال نحو نورمبرغ غدا الاثنين.