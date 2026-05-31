قبل أسبوعين من افتتاح مشواره بالمونديال: المنتخب التونسي يختبر جاهزيته بملاقاة نظيره النمساوي وديا

يخوضاختبارا وديا هاما أمام نظيرهغدا الاثنين بداية من الساعةبالعاصمةضمن تحضيراته لنهائياتالمقررة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منالمقبل، في اختبار يهدف إلى تقييم الجاهزية العامة قبل الاستحقاق العالمي.وتعد هذه المواجهة فرصة للناخب الوطنيلمواصلة ضبط الاختيارات الفنية والتكتيكية وتحديد معالم التشكيلة الأساسية في انتظار المباراة الودية الثانية ضديومالتي ستكون الأخيرة قبل الدخول في الجديات ضمنللمونديال.ويستهلمشواره في المونديال بمواجهةيومفيبالمكسيك قبل ملاقاةيومفي نفس المدينة، على أن يختتم مباريات الدور الأول بمواجهةيومفيبالولايات المتحدة.أمافسيلاقي في الدور الأول بالمجموعة العاشرة منتخباتوانطلقت تحضيرات منتخبللحدث العالمي المرتقب من خلال تربص مغلق بمدينةشهد توافد اللاعبين على دفعات قبل اكتمال النصاب بالتحاق محترفوهو ما جعل الجهاز الفني يمتلك جميع الأوراق اللازمة للعمل بأريحية وفي أفضل الظروف.ويتطلع المنتخب التونسي الذي يتأهب لمشاركتهفي المونديال إلى كسر عقدة الخروج من الدور الأول معتمدا على مواهب شابة يحدوها طموح كبير في رفع التحدي.وسجلت قائمة اللاعبين الذين تمت دعوتهم من قبلحضورا لعدد من الوجوه الجديدة مقابل غياب مجموعة من الأسماء التي كانت إلى عهد قريب تشكل العمود الفقري للمنتخب على غرارمتوسط ميدان الأهلي المصري ومهاجم الزمالك والظهير الأيسر للنادي الصفاقسي ولاعب ارتكاز الغرافة القطري.وتجسد القائمة فلسفة الناخب الجديد الذي يرى ضرورة منح الفرصة للعناصر الأكثر جاهزية في الوقت الراهن من أجل بناء فريق قادر على المنافسة على أساس الأداء وليس السمعة، إذ بالمقارنة مع القائمة التي خاضتفإنه لم يتم الاحتفاظ إلا بسبعة لاعبين هموتتميز القائمة التي ستحمل آمال الجماهير التونسية بتقارب مستوى اللاعبين فنيا في مختلف المراكز مما يجعل الغموض السمة البارزة في تحديد معالم التشكيلة الأساسية. ومع ذلك تلوح النواة التي سيرتكز عليهافي مباراتيالوديتين ثم في لقاءات المونديال واضحة بنسبة لا بأس بها في مختلف الخطوط باستثناء بعض المراكز التي قد يتم تأجيل الحسم فيها إلى الساعات الأخيرة، من بينها بالخصوصحيث لا يزال الغموض يكتنف هوية حامي عرين المنتخب في ظل تأرجح المنافسة بينصاحب الخبرة والذي أظهر جاهزية عالية في الآونة الأخيرة.وفي المقابل، تلوح تركيبةالتي سيمنحها الناخب الوطني فرصة الظهور انطلاقا من لقاء النمسا جلية المعالم بتواجدالظهير الأيمن ليانغ بويز السويسري والظهير الأيسر لنيس الفرنسي على الرواقين ولاعب لوريان الفرنسي ومحترف سيرفيت دي جينيف السويسري في المحور، مع توفر بدائل أخرى على دكة الاحتياط بالإمكان الاستعانة بها على غرارمدافع قاسم باشا التركي والمنتمي لماريبور السلوفيني.وسيكونالمحرار الحقيقي لنجاح المنتخب في المونديال لما تكتسيه هذه المنطقة من أهمية سواء على مستوى التنشيط الدفاعي أو صناعة اللعب. ومن المنتظر أن تكون مباراتا النمسا ثم بلجيكا فرصة لمزيد الوقوف على استعدادات عناصر هذا الخط الذي تميل الكفة فيه إلى تواجدمحترف أينتراخت فرانكفورت الألماني ولاعب جوانن برلين الألماني والناشط في بيرنلي الإنجليزي كمثلث رئيسي بمهمة مزدوجة تراوح بين الضغط على حامل الكرة والبناء الهجومي، وذلك بالنظر إلى جاهزيتهم وتمرسهم على اللعب في المستوى العالي في البطولات الأوروبية.ولا يقتصر مشروع المنتخب التونسي وفق فلسفةالكروية على الاعتماد على العناصر الشابة فحسب، بل يهدف إلى إعادة النظر في الهوية الفنية بأكملها وذلك بالتحول من أسلوب يعتمد على الصلابة الدفاعية والحذر التكتيكي إلىقادر على المبادرة وكسر الجمود وكسب التحدي فيومن هذا المنطلق، سيحظىبأهمية بالغة في ظل رغبة الجماهير التونسية في رؤية منتخب لا يتوقف دوره في المباريات الصعبة على الجانب الدفاعي فقط، وإنما يمتد إلى البحث عن العمق الهجومي وخلق فرص التسجيل. وينطلقمهاجم كوبنهاغن الدنماركي وجناح سيلتك الإسكتلندي بحظوظ وافرة للظهور على الرواقين الأيمن والأيسر هجوميا مع إمكانية إعطاء الفرصة أثناء المقابلة للاعبالصاعدويبقىمحل أخذ ورد بالنسبة للجهاز الفني في ظل تقارب المستوى بينلاعب دينامو ماخشكالا الروسي وهداف البطولة التونسية مع النادي الإفريقي وكذلكمهاجم فانكوفر وايتكابس الكندي. ومهما كان الاختيار النهائي فإن الأهم هي منح الأولوية للجاهزية والقدرة على تقديم الإضافة والتحلي بالفاعلية أمام المرمى لإنجاح رهان التسجيل.وسبق للمنتخب التونسي ملاقاة نظيره النمساويسنواتعندما حسم التعادلالمواجهة، وفي مواجهتين فاز خلالهما المنتخب النمساويعلى التوالي، والتي عرفت التعادل مجددا