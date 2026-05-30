قبلي تحتضن يوما مفتوحا في الرياضات البارالمبية

Publié le Dimanche 31 Mai 2026 - 08:28
      
احتضنت القاعة الرياضية بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي صباح يوم السبت فعاليات اليوم المفتوح للرياضات البارالمبية الذي نظمته المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالشراكة مع الجامعة التونسية لرياضة المعوقين وعدد من الجمعيات الجهوية الرياضية والاجتماعية الناشطة في مجال رعاية ذوي الإعاقة، وفق ما أكده المندوب الجهوي للشباب والرياضة جيلاني الشيباني لـ"وات".

وأوضح المصدر ذاته ان هذا اليوم المفتوح الذي تخلله تنظيم النهائي الوطني لكرة الهدف تضمن منافسات في بارا العاب القوى وسباقات الكراسي مشيرا الى ان هذه التظاهرة تعكس الحرص على الاهتمام بالاشخاص حاملي الإعاقة وتمكينهم من فرصة اثبات قدراتهم على ممارسة العديد من الرياضات والتميز فيها على المستويات الوطنية والعربية والدولية.


ولفت المصدر ذاته الى ان الهدف يتمثل في التعريف برياضات ذوي الاعاقة خاصة غير المتداول منها في تونس، الى جانب حث الجمعيات التي تنشط في المجال الاجتماعي على مزيد التخصص في الأنشطة الرياضية الموجهة لفائدة ذوي الاعاقة والانضواء صلب الجامعة التونسية لرياضة المعوقين بما يفتح لها فرص المشاركة في التظاهرات الدولية.
ومن ناحيتهم، ثمن عدد من ممثلي الجمعيات الرياضية المشاركة على غرار ممثل مركز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدوز المعروف بجمعية ابتسامة للتوحد عاطف منصور هذه التظاهرة التي تمثل فرصة للتعريف بعديد الرياضات البارلمبية في اطار فتح الافاق امام الرياضيين للتعبير عن قدراتهم ومزيد الاندماج في المجتمع وتحقيق الاشعاع على المحيط الخارجي باعتبار تميز العديد من الرياضيين البارلمبيين التونسيين.
