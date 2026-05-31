انتخاب محمد المنصف كمون رئيسا جديدا للجامعة التونسية للجمباز

تم انتخاب محمد المنصف كمون رئيسا جديدا للجامعة التونسية للجمباز للمدة النيابية 2026-2028 خلال الجلسة العامة الانتخابية التي انعقدت يوم السبت بدار الجامعات الرياضية بالعاصمة.
وتضم قائمة محمد منصف كمون الوحيدة التي دخلت هذا السباق الانتخابي بسمة العايدي وعلاء الدين ميلاد واحمد العلوش ووئام بن سوسية واميرة بالطيب الجمل وشهرزاد بن صالح وايمان نشمي وسيرين بن يحي.
