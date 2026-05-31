نتائج القرعة العاشرة للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي بباجة

أسفرت نتائج القرعة العاشرة للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بباجة التي تم إجراؤها اليوم الأحد، بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بمدينة باجة عن اختيار أنور الحبيبي لرئاسة المجلس الجهوى بباجة من بين 6 مترشحين، عبروا عن رغبتهم في الحصول على هذا المنصب.كما أسفرت نتائج هذه القرعة عن اختيار:* ممثلي المجالس المحلية بالمجلس الجهوي بباجة:- شوقي اللموشي ممثلا عن المجلس المحلي بباجة الجنوبية.- حمزة الوسلاتي ممثلا عن المجلس المحلي بباجة الشمالية.- مهدى المغراوى ممثلا عن المجلس المحلي بنفزة.- منى العرفاوي ممثلة عن المجلس المحلي بتستور.- مولدى بن إسماعيل ممثلا عن المجلس المحلي بتبرسق.- أنور الحبيبي ممثلا عن مجاز الباب.- سماح الرياحي ممثلة عن المجلس المحلي بقبلاط.- وناس المغراوى ممثلا عن المجلس المحلي بعمدون.- حسن الدحبي ممثلا عن المجلس المحلي بتيبار.* رؤساء المجالس المحلية :- محمد علي القايدي رئيسا للمجلس المحلي بباجة الشمالية.- محسن الدحبي رئيسا للمجلس المحلي بتيبار.- كمال حمدي رئيسا للمجلس المحلي بعمدون.- الطيب الرياحي رئيسا للمجلس المحلي بقبلاط.- النوري الجلاصي رئيسا للمجلس المحلي بتستور.- رمزى العبيدى رئيسا للمجلس المحلي بتبرسق.- نبيل الحسني رئيسا للمجلس المحلي بباجة الجنوبية.- ربيع النصري رئيسا للمجلس المحلي بمجاز الباب.- شكري صويبي رئيسا للمجلس المحلي بنفزة.