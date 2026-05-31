السعودية تخسر أولى مبارياتها مع دونيس 2-1 أمام الإكوادور وديا قبل كأس العالم

فازت الإكوادور على ‌السعودية 2-1 في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب سبورتس إليستريتد في نيوجيرزي في إطار الاستعدادات لكأس العالم لكرة ​القدم التي تنطلق الشهر المقبل.ووضع جاكسون بوروزو ⁠الإكوادور في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 35 إثر ⁠تمريرة عرضية من ركلة ركنية قبل أن يضاعف أنتوني بلنسية النتيجة بعد خطأ دفاعي لينفرد مهاجم الإكوادور بمرمى محمد العويس حارس السعودية في الدقيقة 51 ​ويضع الكرة بسهولة في الشباك.وقلص البديل سلطان مندش الفارق قبل ثلاث دقائق من ‌النهاية عندما اخترق دفاع الإكوادور من الناحية اليسرى قبل أن يطلق تسديدة ⁠أرضية من داخل منطقة الجزاء ‌ارتطمت بقدم الحارس وسكنت شباكه.وهذه المباراة الأولى للمدرب اليوناني للمنتخب السعودي جورجيوس دونيس الذي تولى المسؤولية الشهر الماضي وحتى جويلية 2027 خلفا للفرنسي هيرفي رينار، وذلك ‌قبل أقل من ⁠شهرين على انطلاق كأس العالم في أمريكا الشمالية.وتخوض السعودية غمار كأس العالم، ‌التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026، ضمن المجموعة الثامنة إلى جوار منتخبات إسبانيا ‌بطلة ⁠أوروبا وأوروغواي والرأس الأخضر.أما الإكوادور، فستلعب ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب ألمانيا وكوت ديفوار وكوراساو.