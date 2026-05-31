الملتقى العربي البيداغوجي لمربي الطفولة من 1 الى 5 جويلية 2026 بمدينة الشابة

ينظم المجمع الجهوي لهياكل التكوين المهني الخاص بالمهدية المنضوي تحت كنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية CONECT، بالتعاون مع فرع الكشافة التونسية بالجهة،
والمنظمة الجزائرية لرعاية الطفولة والأسرة والمجمع الجهوي لمؤسسات الطفولة بالمهدية ،الملتقى العربي البيداغوجي لمربي الطفولة، وذلك من 1 الى 5 جويلية المقبل بمركز الاصطياف الديورة بمدينة الشابة


ويعد هذا الحدث العربي مناسبة هامة لاكتساب معارف ومهارات الجديدة والتعرف على أحدث التوجهات التربوية وبناء شبكة علاقات مهنية عربية

ويهدف هذا الملتقى الى تبادل الخبرات والتجارب بين المختصين في مجال الطفولة المبكرة وتطوير الممارسات البيداغوجية الحديثة وتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات العربية العاملة في مجال الطفولة


ويشارك في هذا الملتقى ثلة من المختصين والمربين والفاعلين في مجال الطفولة والخبراء والطلبة والباحثين في علوم التربية والطفولة المبكرة اضافة الى ممثلين عن الجمعيات والمنظمات المهتمة بقطاع الطفولة

ويتضمن البرنامج محاضرات علمية وبيداغوجية وورشات تكوينية وتطبيقية ولقاءات لتبادل التجارب والخبرات العربية فضلا عن عروض وأنشطة متنوعة وفقرات ثقافية وتراثية وزيارات ميدانية وبرامج سياحية
وفضاءات للحوار والابداع وبناء الشراكات
