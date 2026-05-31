نتائج قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي بقبلي والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي

Publié le Dimanche 31 Mai 2026 - 14:34
      
أجرت الإدارة الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبلي، اليوم الأحد، بمقرها، قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي للفترة الممتدة من 5 جوان 2026 إلى 4 سبتمبر 2026 . وأسفرت عملية القرعة عن النتائج التالية :
* رئاسة المجلس الجهوي
- المنصف البكوش


* أعضاء المجلس الجهوي
- البشير بلحاج علي ممثلا عن المجلس المحلي بالفوار

- يسن بنحمد ممثلا عن المجلس المحلي بدوز الجنوبية
- المنصف البكوش ممثلا عن المجلس المحلي بدوز الشمالية
- محمد بنسالم ممثلا عن المجلس المحلي برجيم معتوق
- حمزة الحاجي ممثلا عن المجلس المحلي بسوق الأحد
- عبد الله بن عبد الله ممثلا عن المجلس المحلي بقبلي الجنوبية
- صالح التواتي ممثلا عن المجلس المحلي بقبلي الشمالية

* رئاسة المجالس المحلية:
- الأزهر لدنس رئيسا للمجلس المحلي بالفوار
- ندى زعنانة رئيسة للمجلس المحلي بدوز الجنوبية
- المكي رابح رئيسا المجلس المحلي بدوز الشمالية
- البشير فريجة رئيسا المجلس المحلي برجيم معتوق
- إيمان بن عبد الله رئيسة للمجلس المحلي بسوق الأحد
- المنجي رمضان رئيسا للمجلس المحلي بقبلي الجنوبية
- ابراهيم معالي رئيسا للمجلس المحلي بقبلي الشمالية
