نتائج قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي بقبلي والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي

أجرت الإدارة الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبلي، اليوم الأحد، بمقرها، قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي للفترة الممتدة من 5 جوان 2026 إلى 4 سبتمبر 2026 . وأسفرت عملية القرعة عن النتائج التالية :* رئاسة المجلس الجهوي- المنصف البكوش* أعضاء المجلس الجهوي- البشير بلحاج علي ممثلا عن المجلس المحلي بالفوار- يسن بنحمد ممثلا عن المجلس المحلي بدوز الجنوبية- المنصف البكوش ممثلا عن المجلس المحلي بدوز الشمالية- محمد بنسالم ممثلا عن المجلس المحلي برجيم معتوق- حمزة الحاجي ممثلا عن المجلس المحلي بسوق الأحد- عبد الله بن عبد الله ممثلا عن المجلس المحلي بقبلي الجنوبية- صالح التواتي ممثلا عن المجلس المحلي بقبلي الشمالية* رئاسة المجالس المحلية:- الأزهر لدنس رئيسا للمجلس المحلي بالفوار- ندى زعنانة رئيسة للمجلس المحلي بدوز الجنوبية- المكي رابح رئيسا المجلس المحلي بدوز الشمالية- البشير فريجة رئيسا المجلس المحلي برجيم معتوق- إيمان بن عبد الله رئيسة للمجلس المحلي بسوق الأحد- المنجي رمضان رئيسا للمجلس المحلي بقبلي الجنوبية- ابراهيم معالي رئيسا للمجلس المحلي بقبلي الشمالية