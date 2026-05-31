الاعلان عن اعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الابداعية والرقمية يوم 3 جوان 2026 بمقر كنفدارلية المؤسسات المواطنة التونسية
أفادت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية(كونكت)، بأنه سيتم الاعلان عن اعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الابداعية والرقمية، يوم الاربعاء 3 جوان المقبل، بمقر الكنفدرالية بتونس العاصمة
ويندرج تحديث واعادة هيكلة هذا المجمع في إطار التزام منظمة الأعراف CONECT بدعم القطاعات الواعدة ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، ليكون فضاءً يجمع الفاعلين في مجالات الإبداع والتكنولوجيا والإعلام الرقمية التصميم والألعاب الإلكترونية والتسويق الرقمي وغيرها من الصناعات المستقبلية
ويهدف هذا المجمع الى تثمين الكفاءات التونسية الشابة ودعم الابتكار وريادة الأعمال وخلق فرص التعاون والاستثمار ومواكبة التحول الرقمي والاقتصاد الإبداعي والدفاع عن مصالح المهنيين وتمثيلهم
لدى مختلف الهياكل الوطنية والدولية
كما يطمح المجمع إلى أن يكون قوة اقتراح ودفع لتطوير السياسات الداعمة للقطاع وتعزيز مكانة الصناعات الإبداعية والرقمية كرافد أساسي للتنمية والتشغيل والاقتصاد الوطني.
وأشارت الكنفدرالية، الى أنه على الراغبين في الالتحاق بالمجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية بكونكت، إرسال ملفات انخراطهم على البريد الإلكتروني:
[conect@conect.org.tn]
يشار، الى أن المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية هو هيكل مهني ناشط في تونس يهدف إلى تجميع روّاد الأعمال والشركات الناشئة والمبدعين لتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد الإبداعي
ويغطي المجمع قطاعات اقتصادية وتكنولوجية واعدة، من أبرزها تطوير الألعاب الإلكترونية والرسوم المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد وتقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (XR) وتثمين التراث الثقافي باستخدام التكنولوجيا الرقمية والابتكار الاجتماعي والتصميم القانوني (Legal Desig
