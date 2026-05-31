وزيرة الأسرة تشارك الأمهات حديثات الولادة بمركز التوليد وطبّ الرضيع بتونس الاحتفاء بعيد الأمّهات

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1c36436b0994.11981380_iopnjekhlgmfq.jpg>
Publié le Dimanche 31 Mai 2026 - 15:21
      
أدّت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، اليوم الأحد، زيارة إلى قسم طبّ النساء والتوليد بمركز التوليد وطبّ الرضيع بتونس العاصمة وذلك بمناسبة الاحتفاء بعيد الأمّهات تحت شعار "أحبّ أمّي..أحبّ أسرتي".

وشاركت الوزيرة، خلال هذه الزيارة، الأمهات حديثات الولادة الاحتفال بعيدهنّ وقدّمت لهنّ التهاني وتقاسمت معهنّ أجواء فرحة الأمومة، مستفسرة عن حالتهنّ الصحيّة وصحّة مواليدهنّ، وفق بلاغ للوزارة.


كما تولّت أسماء الجابري بالمناسبة توزيع الورود والهدايا على الأمّهات، مثنية على جهود الاطارات الطبيّة وشبه الطبيّة من خلال إسداء خدمات طبيّة ذات جودة وتقديم الرعاية اللازمة لفائدة الأمهات حديثات الولادة ومواليدهنّ.


وتتزامن هذه الزيارة أيضا مع اختتام الحملة الوطنيّة لصحّة الأمّ تحت شعار "معا من أجل أمومة آمنة" التي انطلقت بمناسبة احياء اليوم الوطني الأول لصحة الأم، يوم 20 ماي المنقضي تحت شعار "عيادات ما قبل الولادة... أمان ليك ولصغيرك"، للتأكيد على الدور المحوري للمتابعة الطبية في حماية الأم والمولود.

ويجدر التذكير بأنّ المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة تنظّم اليوم الأحد بسائر ولايات الجمهوريّة وبالتعاون مع الإدارات الجهويّة للصحة، زيارات معايدة للأمهات حديثات الولادة بأقسام التوليد لمشاركة الأمهات فرحة الأمومة بمناسبة الاحتفاء مركزيّا وجهويّا بعيد الأمّهات.
