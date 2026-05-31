نشرة الصحة والعلوم: تحذيرات من الإفراط في اللحوم الحمراء وتراجع الخصوبة ونتائج جديدة حول السكري والسمنة

Publié le Dimanche 31 Mai 2026 - 16:11
      
تضمنت نشرة الصحة والعلوم مجموعة من المستجدات الطبية والصحية، شملت التحذير من الإفراط في استهلاك اللحوم الحمراء خلال عيد الأضحى، وتراجع معدلات الخصوبة، ونصائح خاصة بكبار السن، إلى جانب نتائج دراسات حديثة حول السكري والسمنة.

مختص في أمراض القلب: الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يرفع مخاطر الذبحة الصدرية

حذّر رئيس الجمعية التونسية لجراحة الصدر والقلب والشرايين الدكتور عماد فريخة من الإفراط في استهلاك اللحوم الحمراء خلال الأيام التي تلي عيد الأضحى، مؤكدا أن ذلك قد يزيد من مخاطر الإصابة بـ تصلب الشرايين والذبحة الصدرية، خاصة لدى المصابين بـ السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول.

وأوضح أن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والدهون الحيوانية في فترة قصيرة يرفع العبء على القلب والأوعية الدموية، داعيا إلى الاعتدال في الأكل والاكتفاء بتناول اللحوم في اليوم الأول من العيد.


وأشار إلى أن من أبرز علامات الذبحة الصدرية الشعور بـ حرقة أو ضغط في الصدر وآلام تمتد إلى اليد اليسرى، داعيا إلى التوجه الفوري إلى أقسام الاستعجالي عند ظهور هذه الأعراض.

تراجع خصوبة المرأة بعد سن 35 عاما

أكد أستاذ طب النساء والتوليد الدكتور بشير الزواوي أن خصوبة المرأة تبدأ في التراجع تدريجيا بعد سن 35 عاما، بينما تنخفض خصوبة الرجل عادة بين 40 و45 عاما.

وأوضح أن هذا التراجع يرتبط بعدة عوامل، من بينها:

* تأخر سن الزواج
* التدخين
* السمنة
* قلة النشاط البدني
* الإفراط في الوجبات السريعة
* التعرض للمبيدات والمواد الكيميائية

وأشار إلى أن معدل الخصوبة في تونس انخفض من 2.2 طفل لكل امرأة سنة 2018 إلى نحو 1.6 طفل سنة 2023.

يونيسف تونس تقدم إرشادات للنظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية

قدم مكتب يونيسف تونس جملة من التوصيات الخاصة بالنظافة الصحية خلال الدورة الشهرية، من بينها:

* تغيير الفوط الصحية كل 3 أو 4 ساعات
* الاحتفاظ بفوطة احتياطية وملابس داخلية نظيفة
* غسل الفوط القابلة للاستعمال المتكرر بالماء والصابون وتجفيفها تحت الشمس
* استعمال منتجات ذات حموضة محايدة (PH neutre)
* تجنب الصابون العادي والشامبو لتفادي الالتهابات
* ارتداء ملابس داخلية قطنية وتغييرها يوميا

كما ذكرت المنظمة بأن 91% من النساء في تونس يستعملن منتجات مناسبة للنظافة الشهرية وفق دراسة MICS 2023.

مختصة في التغذية: فقدان الكتلة العضلية يبدأ تدريجيا بعد الأربعين

أكدت الطبيبة المختصة في التغذية ليلى علوان أن الجسم يبدأ في فقدان جزء من كتلته العضلية تدريجيا بعد سن الأربعين، وأن هذه الظاهرة تصبح أكثر وضوحا بين 50 و60 عاما.

وشددت على أهمية:

* ممارسة النشاط البدني بانتظام
* المشي اليومي
* تناول كميات كافية من البروتينات
* تجنب الخمول وقلة الحركة

للحفاظ على التوازن والقدرة الحركية لدى كبار السن.

نصائح لتحسين الهضم والتقليل من الغازات

أوضحت ليلى علوان أن التقدم في السن يؤدي إلى تراجع إفرازات المعدة والأمعاء، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالإمساك وصعوبات الهضم.

ونصحت بـ:

* الإكثار من شرب الماء
* توزيع الوجبات على فترات
* تناول الأغذية الغنية بالألياف
* استهلاك البقوليات مثل الحمص والفول والعدس

كما أوصت بطهي البقوليات مع أوراق الرند أو إضافة كمية قليلة من بيكربونات الصوديوم للمساعدة على تقليل الغازات وتحسين الهضم.

التغذية السليمة والأنشطة الذهنية للحفاظ على الذاكرة

أكدت المختصة أن المحافظة على صحة الدماغ والذاكرة تمر عبر:

* تناول الخضر والأسماك وخاصة السردينة
* الابتعاد عن التوتر والعزلة
* المطالعة والألعاب الفكرية
* المحافظة على العلاقات الاجتماعية

كما شددت على أهمية الكالسيوم للوقاية من هشاشة العظام، خاصة لدى النساء بعد انقطاع الحيض، محذرة من الإفراط في المشروبات الغازية.

فحص دم مبكر قد يكشف السكري من النوع الأول لدى الأطفال

كشفت دراسة منشورة في مجلة جاما أن فحص الدم قد يسمح بالكشف المبكر عن داء السكري من النوع الأول لدى الأطفال قبل ظهور الأعراض.

وشملت الدراسة أكثر من 220 ألف طفل في ألمانيا، حيث تم اكتشاف 590 حالة في مراحل مبكرة من المرض، فيما تطورت حالة 212 طفلا لاحقا إلى مرحلة تستوجب العلاج بالأنسولين.

وأكد الباحثون أن الكشف المبكر قد يحد من المضاعفات الخطيرة مثل الحماض الكيتوني السكري.

دراسة: 8500 خطوة يوميا تساعد على تثبيت الوزن

أظهرت دراسة حديثة صادرة عن الجمعية الأوروبية لدراسة السمنة أن المشي لنحو 8500 خطوة يوميا يساعد الأشخاص الذين فقدوا وزنهم على المحافظة على النتائج ومنع استعادة الكيلوغرامات المفقودة.

واعتمدت الدراسة على تحليل تجارب سريرية شملت نحو 4 آلاف شخص، وأكدت أن الجمع بين الحمية الغذائية والنشاط البدني يحقق نتائج أفضل بكثير من الحمية وحدها.
