نشرة الصحة والعلوم: تحذيرات من الإفراط في اللحوم الحمراء وتراجع الخصوبة ونتائج جديدة حول السكري والسمنة

مختص في أمراض القلب: الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يرفع مخاطر الذبحة الصدرية





تراجع خصوبة المرأة بعد سن 35 عاما



يونيسف تونس تقدم إرشادات للنظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية



مختصة في التغذية: فقدان الكتلة العضلية يبدأ تدريجيا بعد الأربعين



نصائح لتحسين الهضم والتقليل من الغازات



التغذية السليمة والأنشطة الذهنية للحفاظ على الذاكرة



فحص دم مبكر قد يكشف السكري من النوع الأول لدى الأطفال



دراسة: 8500 خطوة يوميا تساعد على تثبيت الوزن



تضمنت نشرة الصحة والعلوم مجموعة من المستجدات الطبية والصحية، شملت التحذير من الإفراط في استهلاك اللحوم الحمراء خلال عيد الأضحى، وتراجع معدلات الخصوبة، ونصائح خاصة بكبار السن، إلى جانب نتائج دراسات حديثة حول السكري والسمنة.حذّر رئيس الجمعية التونسية لجراحة الصدر والقلب والشرايين الدكتورمن الإفراط في استهلاك اللحوم الحمراء خلال الأيام التي تلي عيد الأضحى، مؤكدا أن ذلك قد يزيد من مخاطر الإصابة بـ، خاصة لدى المصابين بـأوأووأوضح أن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والدهون الحيوانية في فترة قصيرة يرفع العبء على القلب والأوعية الدموية، داعيا إلى الاعتدال في الأكل والاكتفاء بتناول اللحوم في اليوم الأول من العيد.وأشار إلى أن من أبرز علامات الذبحة الصدرية الشعور بـوآلام تمتد إلى، داعيا إلى التوجه الفوري إلى أقسام الاستعجالي عند ظهور هذه الأعراض.أكد أستاذ طب النساء والتوليد الدكتورأن خصوبة المرأة تبدأ في التراجع تدريجيا بعد سن، بينما تنخفض خصوبة الرجل عادة بينوأوضح أن هذا التراجع يرتبط بعدة عوامل، من بينها:* تأخر سن الزواج* التدخين* السمنة* قلة النشاط البدني* الإفراط في الوجبات السريعة* التعرض للمبيدات والمواد الكيميائيةوأشار إلى أن معدل الخصوبة في تونس انخفض منإلى نحوقدم مكتبجملة من التوصيات الخاصة بالنظافة الصحية خلال الدورة الشهرية، من بينها:* تغيير الفوط الصحية كل* الاحتفاظ بفوطة احتياطية وملابس داخلية نظيفة* غسل الفوط القابلة للاستعمال المتكرر بالماء والصابون وتجفيفها تحت الشمس* استعمال منتجات ذات* تجنب الصابون العادي والشامبو لتفادي الالتهابات* ارتداء ملابس داخلية قطنية وتغييرها يومياكما ذكرت المنظمة بأنمن النساء في تونس يستعملن منتجات مناسبة للنظافة الشهرية وفق دراسةأكدت الطبيبة المختصة في التغذيةأن الجسم يبدأ في فقدان جزء من كتلته العضلية تدريجيا بعد سن الأربعين، وأن هذه الظاهرة تصبح أكثر وضوحا بينوشددت على أهمية:* ممارسة النشاط البدني بانتظام* المشي اليومي* تناول كميات كافية من البروتينات* تجنب الخمول وقلة الحركةللحفاظ على التوازن والقدرة الحركية لدى كبار السن.أوضحت ليلى علوان أن التقدم في السن يؤدي إلى تراجع إفرازات المعدة والأمعاء، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالإمساك وصعوبات الهضم.ونصحت بـ:* الإكثار من شرب الماء* توزيع الوجبات على فترات* تناول الأغذية الغنية بالألياف* استهلاك البقوليات مثلكما أوصت بطهي البقوليات معأو إضافة كمية قليلة منللمساعدة على تقليل الغازات وتحسين الهضم.أكدت المختصة أن المحافظة على صحة الدماغ والذاكرة تمر عبر:* تناول الخضر والأسماك وخاصة* الابتعاد عن التوتر والعزلة* المطالعة والألعاب الفكرية* المحافظة على العلاقات الاجتماعيةكما شددت على أهميةللوقاية من هشاشة العظام، خاصة لدى النساء بعد انقطاع الحيض، محذرة من الإفراط في المشروبات الغازية.كشفت دراسة منشورة في مجلةأن فحص الدم قد يسمح بالكشف المبكر عنلدى الأطفال قبل ظهور الأعراض.وشملت الدراسة أكثر منفي ألمانيا، حيث تم اكتشاففي مراحل مبكرة من المرض، فيما تطورت حالةلاحقا إلى مرحلة تستوجب العلاج بالأنسولين.وأكد الباحثون أن الكشف المبكر قد يحد من المضاعفات الخطيرة مثلأظهرت دراسة حديثة صادرة عنأن المشي لنحويساعد الأشخاص الذين فقدوا وزنهم على المحافظة على النتائج ومنع استعادة الكيلوغرامات المفقودة.واعتمدت الدراسة على تحليل تجارب سريرية شملت نحو، وأكدت أن الجمع بينيحقق نتائج أفضل بكثير من الحمية وحدها.