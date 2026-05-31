الإطاحة بشبكة من العناصر الإجرامية الخطيرة في حملة أمنية بالزهروني وحجز كميات من المخدرات

في ضربة أمنية ناجحة وموجهة ضد معاقل الجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام، تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، ليلة أمس، من إحباط نشاط عدة عناصر إجرامية مصنفة "خطيرة جداً"، وذلك إثر سلسلة من المداهمات القانونية المتزامنة والمحكمة.وقد أسفرت هذه العملية النوعية عن إيقاف عدد من المفتش عنهم في قضايا حق عام مختلفة. كما نجحت الوحدات الأمنية خلال هذه المداهمات في حجز كميات هامة من المواد المحظورة والمهربة، وشملت مشروبات كحولية حيث تم حجز كميات هامة من الخمور كانت معدة للبيع خلسة خارج المسالك القانونية ،وكميات من الاقراص المخدرة كان يعتزم ترويجها في صفوف الشباب.كما تم حجز مواد مهربة تتمثل في كميات من علب السجائر الأجنبية المهربة مجهولة المصدر.بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين مباشرة، ومباشرة الأبحاث القانونية في شأنهم، وإحالة المحجوزات على الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القضائية اللازمة.تأتي هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة للمؤسسة الأمنية لفرض سيادة القانون، وتجفيف منابع الجريمة المنظمة، والتصدي لظاهرة التجارة الموازية وترويج السموم في الأحياء السكنية.