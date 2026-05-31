هيئة السلامة الصحية في عيد الأضحى 2026: تنفيذأكثر من 560 تدخلاً رقابياً وتحسيسياً ومعاينة 202 حالة مرضية بالأضاحي والذبائح

نفذت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال عيد الأضحى 2026 أكثر من 560 تدخلاً رقابياً وتحسيسياً بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار البرنامج الوطني لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الحيوانية خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 27 ماي 2026.وشملت هذه التدخلات 146 زيارة ميدانية إلى أسواق الماشية ونقاط بيع الأضاحي، إضافة إلى معالجة 421 مكالمة هاتفية وردت على مصالح الهيئة من مختلف جهات البلاد، وتعلقت باستفسارات وتبليغات وطلبات استشارة بيطرية حول الحالة الصحية للأضاحي وسلامة الذبائح.وقد تم في إطار المعاينات البيطرية المنجزة خلال الفترة ذاتها تسجيل 202 حالة مرضية أو غير طبيعية لدى الأضاحي والذبائح، توزعت أساساً بين 97 حالة إصابة بطفيليات على مستوى الكبد والرئة والأحشاء، و28 حالة كيس مائي بالكبد أو الرئة، و28 حالة التهابات على مستوى الجهاز التنفسي والرئة والقفص الصدري، و24 حالة إصابة بمرض الخلدة، و7 حالات أكياس مذنبة، و5 حالات بوصفير، إضافة إلى حالات فردية تمثلت في احمرار السقيطة، واخضرار اللحوم، إلى جانب 10 حالات مرتبطة بأخطاء في عملية النحر، حيث تم تقديم التوصيات والإرشادات اللازمة بشأنها.وشددت الهيئة أن هذه النتائج تعكس أهمية المتابعة البيطرية الميدانية ودور الإحاطة الفنية المباشرة في الكشف المبكر عن الحالات غير الطبيعية، وتوجيه المواطنين نحو التصرف السليم بما يضمن سلامة اللحوم وحماية الصحة العامة.كما توجهت الهيئة بالشكر إلى المواطنين على تفاعلهم الإيجابي مع فرقها الميدانية، مجددة دعوتها إلى مواصلة الاتصال بالمصالح المختصة عند الحاجة حفاظاً على السلامة الصحية وتعزيزاً للوقاية.