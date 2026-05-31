رد فعل مبابي بعد تتويج حكيمي مع باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا

Kylian Mbappé 🇫🇷 sous le post Instagram d’Achraf Hakimi 🇲🇦 après le back to back du PSG👇



« ❤ ❤ ❤ »



📲 IG pic.twitter.com/FJi6Ia0EsY — Actu Foot (@ActuFoot_) May 31, 2026

تفاعل النجم الفرنسي كيليان مبابي مع تتويج زميله السابق وصديقه المقرب المغربي أشرف حكيمي بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان.وحقق باريس سان جيرمان فوزا شاقا على أرسنال في نهائي المسابقة القارية أمس السبت، بركلات الترجيح (4-3)، بعد تعادل مثير (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.ويأتي هذا التتويج الثاني على التوالي للنادي الباريسي في المسابقة الأوروبية الأهم، بعد رحيل مبابي عن النادي في صيف عام 2024 متجها إلى ريال مدريد، عقب سنوات لم يتمكن خلالها من قيادة الفريق الباريسي إلى اللقب الأوروبي الذي كان الهدف الأبرز لمسيرته مع النادي.ونشر نجم باريس سان جيرمان الدولي المغربي أشرف حكيمي صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" وهو يحتفل بكأس دوري أبطال أوروبا، ليتفاعل معه مبابي من خلال وضع ثلاثة قلوب في تعليق، في إشارة اعتبرها متابعون تعبيرا عن علاقة ودية مستمرة بين اللاعبين، رغم رحيل النجم الفرنسي عن النادي الباريسي.ويأتي هذا التفاعل في ظل اهتمام واسع بردة فعل مبابي تجاه تتويج باريس سان جيرمان، خاصة بعد الجدل الذي رافق رحيله وانتقاله إلى ريال مدريد، وما تبعه من مقارنات بين فترته مع النادي الفرنسي، وما حققه الفريق بعد مغادرته.وبهذا التتويج، رفع حكيمي رصيده من ألقاب دوري أبطال أوروبا إلى 3 ألقاب بواقع لقبان مع باريس سان جيرمان ولقب واحد مع ريال مدريد، ليصبح بذلك أكثر لاعب إفريقي تتويجا بالبطولة في التاريخ، معادلا رقم الأسطورة الكاميروني صامويل إيتو.