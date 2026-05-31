JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:17 Tunis

رد فعل مبابي بعد تتويج حكيمي مع باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1c666c682458.03910278_flgkhoinqjpem.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 31 Mai 2026 - 17:46 قراءة: 1 د, 23 ث
      
تفاعل النجم الفرنسي كيليان مبابي مع تتويج زميله السابق وصديقه المقرب المغربي أشرف حكيمي بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان.

وحقق باريس سان جيرمان فوزا شاقا على أرسنال في نهائي المسابقة القارية أمس السبت، بركلات الترجيح (4-3)، بعد تعادل مثير (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.

أخبار ذات صلة:
كم جنى باريس سان جيرمان من فوزه بدوري أبطال أوروبا 2026؟...

ويأتي هذا التتويج الثاني على التوالي للنادي الباريسي في المسابقة الأوروبية الأهم، بعد رحيل مبابي عن النادي في صيف عام 2024 متجها إلى ريال مدريد، عقب سنوات لم يتمكن خلالها من قيادة الفريق الباريسي إلى اللقب الأوروبي الذي كان الهدف الأبرز لمسيرته مع النادي.


ونشر نجم باريس سان جيرمان الدولي المغربي أشرف حكيمي صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" وهو يحتفل بكأس دوري أبطال أوروبا، ليتفاعل معه مبابي من خلال وضع ثلاثة قلوب في تعليق، في إشارة اعتبرها متابعون تعبيرا عن علاقة ودية مستمرة بين اللاعبين، رغم رحيل النجم الفرنسي عن النادي الباريسي.


ويأتي هذا التفاعل في ظل اهتمام واسع بردة فعل مبابي تجاه تتويج باريس سان جيرمان، خاصة بعد الجدل الذي رافق رحيله وانتقاله إلى ريال مدريد، وما تبعه من مقارنات بين فترته مع النادي الفرنسي، وما حققه الفريق بعد مغادرته.

وبهذا التتويج، رفع حكيمي رصيده من ألقاب دوري أبطال أوروبا إلى 3 ألقاب بواقع لقبان مع باريس سان جيرمان ولقب واحد مع ريال مدريد، ليصبح بذلك أكثر لاعب إفريقي تتويجا بالبطولة في التاريخ، معادلا رقم الأسطورة الكاميروني صامويل إيتو.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330245

babnet

كل الأخبار...

18:17 - كاس تونس: الترجي الرياضي يفوز على الترجي الجرجيسي 1-صفر ويتوج باللقب
17:50 - هيئة السلامة الصحية في عيد الأضحى 2026: تنفيذأكثر من 560 تدخلاً رقابياً وتحسيسياً ومعاينة 202 حالة مرضية بالأضاحي والذبائح
17:46 - رد فعل مبابي بعد تتويج حكيمي مع باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا
17:42 - اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.. جهود متواصلة لحماية الأجيال الجديدة من زيف مغريات صناعة التبغ والنيكوتين
17:13 - نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي
17:09 - سيول: النفطي يلتقي أعضاء البعثة ونخبة من الجالية التونسية
16:50 - الإطاحة بشبكة من العناصر الإجرامية الخطيرة في حملة أمنية بالزهروني وحجز كميات من المخدرات
16:29 - سويسرا تفوز 4-1 على الأردن وديا تحت الأمطار قبل كأس العالم
16:11 - نشرة الصحة والعلوم: تحذيرات من الإفراط في اللحوم الحمراء وتراجع الخصوبة ونتائج جديدة حول السكري والسمنة
15:21 - وزيرة الأسرة تشارك الأمهات حديثات الولادة بمركز التوليد وطبّ الرضيع بتونس الاحتفاء بعيد الأمّهات
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 31 ماي 2026 | 14 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:20
19:34
16:08
12:24
05:02
03:14
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet29°
26° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
31°-20
34°-21
35°-22
29°-19
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/05)     1028,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/05)   29678 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No