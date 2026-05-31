كاس تونس: الترجي الرياضي يفوز على الترجي الجرجيسي 1-صفر ويتوج باللقب

توج الترجي الرياضي بكاس تونس لكرة القدم إثر فوزه على الترجي الجرجيسي بهدف دون رد في مباراة الدور النهائي التي اقيمت اليوم الاحد بملعب حمادي العقربي برادس.
وجاء هدف المباراة عن طريق حمزة رفيعة في الدقيقة 62.
وهي الكاس السابعة عشرة في تاريخ الترجي الرياضي والثانية على التوالي لينقذ موسمه بعد حلوله في المركز الثاني في سباق البطولة وخروجه من الدور نصف النهائي لرابطة أبطال إفريقيا.

وفي المقابل، بقي سجل الترجي الجرجيسي متجمدا عن تتويج واحد يعود لسنة 2005.
19:11 - كأس العالم 2026: بيتكوفيتش يكشف قائمة المنتخب الجزائري النهائية للمونديال
