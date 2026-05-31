كأس العالم 2026: بيتكوفيتش يكشف قائمة المنتخب الجزائري النهائية للمونديال
كشف مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم فلاديمير بيتكوفيتش عن قائمة الـ26 لاعبا بالإضافة إلى حارس مرمى احتياطي تحسبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك (11 جوان - 19 جويلية).
وضمت القائمة أربعة لاعبين ينشطون في البطولة المحلية، وذلك خلال ندوة صحفية بقاعة المؤتمرات "محمد صلاح" بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر العاصمة).
ومن بين أبرز الملاحظات، جاء الاستدعاء الأول لحارس مولودية الجزائر عبد اللطيف رمضان الذي قدم موسما مميزا مع "العميد" وتوج معه باللقب العاشر للبطولة الوطنية.
كما تجدر الإشارة إلى عودة متوسط ميدان أولمبيك ليل الفرنسي نبيل بن طالب إلى صفوف "الخضر" بعد استبعاده من قائمة اللاعبين خلال كأس إفريقيا 2025 الأخيرة، فيما تم استبعاد متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر (أي سي ميلان الإيطالي) والمهاجم بغداد بونجاح (الشمال القطري).
وسيخوض المنتخب الجزائري، المتواجد منذ يوم الاثنين الماضي في تربص بالمركز الفني بـسيدي موسى، مباراة ودية أولى أمام هولندا يوم 3 جوان بملعب روتردام، قبل مواجهة بوليفيا في آخر اختبار تحضيري يوم 10 جوان بمدينة كانساس سيتي، على أن يتنقل "الخضر" إلى هولندا يوم غد الاثنين.
وبعودته إلى الساحة الدولية بعد غيابه عن النسختين الأخيرتين، يلعب المنتخب الجزائري ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين (حاملة اللقب العالمي) والنمسا والأردن.
وسيستهل "الخضر" المنافسة يوم 17 جوان بمواجهة الأرجنتين على ملعب آروهياد بمدينة كانساس سيتي.
قائمة المنتخب الجزائري
حراس المرمى* لوكا زيدان (غرناطة الإسباني)
* أسامة بن بوط (اتحاد الجزائر)
* ملفين ماستي (ستاد نيون السويسري)
* عبد اللطيف رمضان (مولودية الجزائر)
المدافعون* رفيق بلغالي (هلاس فيرونا الإيطالي)
* أشرف عبادة (اتحاد الجزائر)
* ريان آيت نوري (مانشستر سيتي الإنجليزي)
* سمير شرقي (نادي باريس الفرنسي)
* جوان حجام (يونغ بويز السويسري)
* زين الدين بلعيد (شبيبة القبائل)
* رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني)
* عيسى ماندي (أولمبيك ليل الفرنسي)
* محمد أمين توغاي (الترجي الرياضي التونسي)
لاعبو الوسط* هشام بوداوي (أولمبيك نيس الفرنسي)
* حسام عوار (اتحاد جدة السعودي)
* نبيل بن طالب (أولمبيك ليل الفرنسي)
* راميز زروقي (تفينتي الهولندي)
* يسين تيطراوي (شارلوروا البلجيكي)
* فارس شايبي (آينتراخت فرانكفورت الألماني)
* إبراهيم مازة (آينتراخت فرانكفورت الألماني)
المهاجمون* رياض محرز (الأهلي السعودي)
* محمد أمين عمورة (فولفسبورغ الألماني)
* أحمد نذير بن بوعلي (جيور إيتو المجري)
* عديل بولبينة (الدحيل القطري)
* أمين غويري (أولمبيك مرسيليا الفرنسي)
* فارس غجميس (فروزينوني الإيطالي)
* أنيس حاج موسى (فينورد الهولندي)
