كأس العالم 2026: بيتكوفيتش يكشف قائمة المنتخب الجزائري النهائية للمونديال

قائمة المنتخب الجزائري



كشف مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدمعن قائمة الـبالإضافة إلىتحسبا للمشاركة في نهائياتالمقررة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك ().وضمت القائمةينشطون في البطولة المحلية، وذلك خلال ندوة صحفية بقاعة المؤتمراتبملعبببراقي (الجزائر العاصمة).ومن بين أبرز الملاحظات، جاءلحارسالذي قدم موسما مميزا مع "العميد" وتوج معه باللقب العاشر للبطولة الوطنية.كما تجدر الإشارة إلى عودة متوسط ميدانإلى صفوفبعد استبعاده من قائمة اللاعبين خلالالأخيرة، فيما تم استبعاد متوسط الميدان) والمهاجم).وسيخوض المنتخب الجزائري، المتواجد منذ يوم الاثنين الماضي في تربص بالمركز الفني بـ، مباراة ودية أولى أماميومبملعب، قبل مواجهةفي آخر اختبار تحضيري يومبمدينة، على أن يتنقل "الخضر" إلى هولندا يوم غد الاثنين.وبعودته إلى الساحة الدولية بعد غيابه عن النسختين الأخيرتين، يلعب المنتخب الجزائري ضمنإلى جانب منتخبات(حاملة اللقب العالمي) ووسيستهل "الخضر" المنافسة يومبمواجهةعلى ملعببمدينة(غرناطة الإسباني)(اتحاد الجزائر)(ستاد نيون السويسري)(مولودية الجزائر)(هلاس فيرونا الإيطالي)(اتحاد الجزائر)(مانشستر سيتي الإنجليزي)(نادي باريس الفرنسي)(يونغ بويز السويسري)(شبيبة القبائل)(بوروسيا دورتموند الألماني)(أولمبيك ليل الفرنسي)(الترجي الرياضي التونسي)(أولمبيك نيس الفرنسي)(اتحاد جدة السعودي)(أولمبيك ليل الفرنسي)(تفينتي الهولندي)(شارلوروا البلجيكي)(آينتراخت فرانكفورت الألماني)(آينتراخت فرانكفورت الألماني)(الأهلي السعودي)(فولفسبورغ الألماني)(جيور إيتو المجري)(الدحيل القطري)(أولمبيك مرسيليا الفرنسي)(فروزينوني الإيطالي)(فينورد الهولندي)