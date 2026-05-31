غراهام: ترامب لن يوافق على اتفاق سيئ مع إيران

In a recent conversation with President Trump, I affirmed my support for a deal with Iran that accepts President Trump’s demand to open up the Strait of Hormuz and start negotiations about forever ending their nuclear ambitions and support for terrorism. I have confidence that at… https://t.co/t9Ht9GS6qZ — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 31, 2026

قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إنه أكد خلال محادثة مع ترامب دعمه لاتفاق مع إيران يقبل مطلب الرئيس بفتح مضيق هرمز وبدء مفاوضات لإنهاء طموحاتها النووية ودعمها للإرهاب نهائيا.وأضاف ليندسي غراهام في تدونية على منصة "إكس" مساء الأحد، "لدي ثقة بأن الرئيس ترامب لن يوافق في نهاية المطاف على اتفاق سيئ مع إيران".وتابع قائلا: "على صعيد آخر، أعتقد أنه يجب علينا السماح لإسرائيل بتحييد التهديدات التي تواجهها من هجمات حزب الله المتواصلة التي تنطلق من لبنان"، مشيرا إلى أن هناك مناطق في إسرائيل غير صالحة للسكن بسبب قصف حزب الله بالصواريخ والقذائف.وذكر أنه من غير المعقول مطالبة إسرائيل بقبول وقف إطلاق النار مع حزب الله نظرا لرغبة الأخير المعلنة في تدمير إسرائيل وهجماته المتواصلة.وأفاد السيناتور الأمريكي بأن أي وقف لإطلاق النار مع حزب الله سيُمكّنهم من إعادة التسلح واكتساب المزيد من القوة.وأردف غراهام قائلا: "برأيي، يجب ألا يكون هناك أي ربط بين الاتفاق النووي مع إيران وقدرة إسرائيل على التصدي لعدوان حزب الله المستمر في لبنان".وتابع قائلا: "أما بالنسبة لحماس، فإلى متى سنمنحهم فرصة لنزع سلاحهم؟ دعوا إسرائيل تقضي عليهم".وشدد على أن أي اتفاق مع إيران يقيد قدرة إسرائيل على الرد على حماس وحزب الله سيكون غير حكيم.وجاءت تدوينة غراهام ردا على معلومات نقلتها قناة LBCI اللبنانية، تفيد بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يسعى إلى وقف إطلاق نار كامل في لبنان، مع احتمال صدور إعلان بعد اجتماع المفاوضات المقرر عقده في الثاني من جوان 2026.