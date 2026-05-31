Babnet

دورة موريس ريفيلو - المنتخب التونسي تحت 23عاما يفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية 3-0

Publié le Dimanche 31 Mai 2026 - 20:01
      
فاز المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 23 عاما على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية (-23 عاما) بثلاثية نظيفة اليوم الاحد ضمن دورة موريس ريفيلو الفرنسية.
وسجل عمر بن علي (26 ضج و65) وضرار بريك (45) اهداف المنتخب التونسي. 


ويلاقي المنتخب التونسي في المباراة الثانية المقررة يوم 5 جوان نظيره السعودي الذي انهزم اليوم امام منتخب الصين بهدف دون رد.
وسيتبارى ابناء المدرب انيس بوجلبان في الجولة الثالثة مع منتخب الصين يوم 7 جوان قبل ان يواجهوا يوم 10 من نفس الشهر المنتخب الكولومبي .
