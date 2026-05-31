آينتراخت فرانكفورت الألماني يعين النمساوي آدي هوتر مدربا للفريق حتى عام 2029

Publié le Dimanche 31 Mai 2026 - 20:37
      
أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم الأحد تعيين النمساوي آدي هوتر مدربا للفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد حتى عام 2029.
وأوضح النادي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن هوتر البالغ من العمر 56 عاما، سيتولى قيادة الفريق خلفا للمدرب الإسباني ألبرت ريرا، الذي أنهى النادي ارتباطه به مؤخرا ضمن خطة لإعادة هيكلة الجهاز الفني استعدادا للموسم الجديد.
ويعود هوتر إلى فرانكفورت بعد تجربة ناجحة سابقة قاد خلالها الفريق بين عامي 2018 و2021، حيث حقق معه العديد من النتائج المميزة، أبرزها بلوغ الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي عام 2019، إلى جانب تقديم مستويات قوية في البطولة الألمانية.

وبعد رحيله عن فرانكفورت، خاض المدرب النمساوي تجارب تدريبية مع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني وموناكو الفرنسي، مكتسبا مزيدا من الخبرات على الساحة الأوروبية.
وتأمل إدارة فرانكفورت أن تسهم عودة هوتر، في تعزيز طموحات الفريق واستعادة حضوره القوي على المستويين المحلي والقاري خلال السنوات المقبلة، مستفيدا من معرفته السابقة بالنادي.
