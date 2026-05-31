CNN: إيران تعيد تأهيل معظم منشآتها الصاروخية بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية

أفادت قناة CNN التلفزيونية، نقلا عن صور الأقمار الصناعية، بأن إيران قامت بإزالة الأنقاض من 50 مدخلا من أصل 69 مدخلا إلى 18 قاعدة تحت الأرض تعرضت لضربات أمريكية وإسرائيلية.وقالت القناة: "تبين لقناة CNN أن إيران قد قامت بالفعل بتطهير وإعادة تأهيل 50 ​​من أصل 69 مدخلا للأنفاق المؤدية إلى 18 موقعا صاروخيا تحت الأرض تم استهدافها سابقا من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل".ووفقا لمعلومات القناة، على مدى عدة سنوات حاولت الولايات المتحدة وإسرائيل تقييد الوصول إلى المنشآت الإيرانية تحت الأرض باستخدام الضربات الصاروخية، وتدمير الطرق المؤدية إليها، وهدم مداخل الأنفاق. ومنذ بدء وقف إطلاق النار، تسارعت جهود التطهير الإيرانية بشكل ملحوظ.وأضافت القناة: "تظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها شبكة CNN كيف تستخدم إيران معدات بسيطة، مثل الجرافات والشاحنات القلابة، لتحييد عواقب هذه العمليات المكلفة (شن ضربات صاروخية الأمريكية والإسرائيلية) ".في 28 فيفري، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص. وأعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 8 أفريل. وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة، دون ورود أي تقارير عن تجدد الأعمال القالتية. ومع ذلك، بدأت الولايات المتحدة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.