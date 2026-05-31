JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:17 Tunis

CNN: إيران تعيد تأهيل معظم منشآتها الصاروخية بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1c8712d93f54.28478950_gleqpikmfnojh.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 31 Mai 2026 - 20:07 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أفادت قناة CNN التلفزيونية، نقلا عن صور الأقمار الصناعية، بأن إيران قامت بإزالة الأنقاض من 50 مدخلا من أصل 69 مدخلا إلى 18 قاعدة تحت الأرض تعرضت لضربات أمريكية وإسرائيلية.

وقالت القناة: "تبين لقناة CNN أن إيران قد قامت بالفعل بتطهير وإعادة تأهيل 50 ​​من أصل 69 مدخلا للأنفاق المؤدية إلى 18 موقعا صاروخيا تحت الأرض تم استهدافها سابقا من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل".


ووفقا لمعلومات القناة، على مدى عدة سنوات حاولت الولايات المتحدة وإسرائيل تقييد الوصول إلى المنشآت الإيرانية تحت الأرض باستخدام الضربات الصاروخية، وتدمير الطرق المؤدية إليها، وهدم مداخل الأنفاق. ومنذ بدء وقف إطلاق النار، تسارعت جهود التطهير الإيرانية بشكل ملحوظ.


وأضافت القناة: "تظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها شبكة CNN كيف تستخدم إيران معدات بسيطة، مثل الجرافات والشاحنات القلابة، لتحييد عواقب هذه العمليات المكلفة (شن ضربات صاروخية الأمريكية والإسرائيلية) ".

في 28 فيفري، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص. وأعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 8 أفريل. وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة، دون ورود أي تقارير عن تجدد الأعمال القالتية. ومع ذلك، بدأت الولايات المتحدة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330254

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 31 ماي 2026 | 14 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:20
19:34
16:08
12:24
05:02
03:14
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet29°
22° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
31°-20
34°-21
36°-22
30°-19
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/05)     1028,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/05)   29678 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No