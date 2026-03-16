تأجيل محاكمة سهام بن سدرين ومبروك كرشيد وسليم شيبوب وآخرين

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل محاكمة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق، ورجل الأعمال، إلى جانب متهمين آخرين، إلى موعد لاحق.وتتعلق القضية بملفات تحقيق مرتبطة بقرارات صلح أبرمتها هيئة الحقيقة والكرامة مع عدد من رجال الأعمال، والتي شملتها الأبحاث قبل إحالة المعنيين على أنظار الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي.