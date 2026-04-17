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Nouri depuis Washington appelle à une réponse internationale face à des crises interconnectées

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À l’occasion de sa participation aux Réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale, M. Fethi Zouhaier NOURI, Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, a souligné que l’économie mondiale évolue désormais dans un environnement marqué par des crises permanentes et interconnectées, où l’incertitude tend à devenir la norme.
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Le Gouverneur a relevé que, malgré un diagnostic globalement partagé, l’impact des chocs demeure profondément asymétrique, affectant plus sévèrement les économies vulnérables. Dans ces pays, les chocs énergétiques, financiers et géopolitiques se traduisent immédiatement par une hausse de l’inflation, des pressions accrues sur les réserves en devises et des dépréciations monétaires.


Il a rappelé que, face à ces crises exogènes, les marges de manœuvre nationales sont de plus en plus limitées. La Tunisie, qui a traversé plusieurs épisodes de crise, a néanmoins fait preuve de résilience grâce aux mesures adoptées en temps opportun.


Dans ce contexte, le Gouverneur a appelé à une réponse internationale coordonnée et plus réactive, afin de soutenir les pays confrontés à cette succession de chocs.

Il a également plaidé pour la mise en place de mécanismes de stabilisation rapide en faveur des économies les plus exposées, tout en insistant sur la nécessité de renforcer le rôle du FMI, notamment en matière d’anticipation, de prévention et de limitation des effets de contagion.

Par ailleurs, le Gouverneur a recommandé une meilleure intégration des facteurs géopolitiques, énergétiques et logistiques dans l’analyse macrofinancière.

Enfin, il a souligné que les économies vulnérables ne sollicitent pas un traitement d’exception, mais un cadre plus équitable, leur permettant de disposer du temps et de l’espace nécessaires pour absorber les chocs et poursuivre leurs réformes.
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