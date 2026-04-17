Babnet   Latest update 18:29 Tunis

طهران تعلن فتح مضيق هرمز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69df7e7923b2c6.57765847_imelhgonpfqkj.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Avril 2026 - 18:37 قراءة: 1 د, 5 ث
      
في اليوم العاشر للهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت طهران فتح مضيق هرمز بالكامل، في حين تستمر الهدنة في لبنان التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران ستفتح مضيق هرمز بالكامل أمام كل السفن التجارية خلال المدة المتبقية من وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان.


وعلّق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرحّبا بالإعلان الإيراني بشأن فتح مضيق هرمز، لكنه أكد استمرار الحصار البحري الأمريكي على إيران، مشيرا إلى أنه مستمر "حتى إتمام معاملتنا مع إيران بنسبة 100%".


كما قال ترمب إن إسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن، وأضاف "الولايات المتحدة تحظر على إسرائيل قصف لبنان، ويكفي تعني يكفي".

وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق أن وقف إطلاق النار في لبنان سيستمر 10 أيام بدءا من منتصف ليل الخميس.

وفي طهران، قال الحرس الثوري الإيراني إن الجيش والحرس "على أهبة الاستعداد للرد بقوة على أي عمل عدواني من قِبل الأعداء وحلفائهم"، مضيفا أن "أي حماقة يرتكبها الأعداء للاعتداء البري ستُواجه بضربات مدمرة، ولن تجلب للعدو غير الذل والهزيمة".

وعلى الصعيد الدولي، تبحث 40 دولة مهمة عسكرية بمضيق هرمز وسلامة البحارة العالقين، حيث تترأس فرنسا وبريطانيا اجتماعا اليوم الجمعة، يضم نحو 40 دولة بهدف تجديد التأكيد على الدعم الدبلوماسي الكامل لحرية الملاحة غير المقيدة عبر مضيق هرمز، وضرورة احترام القانون الدولي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327651

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أفريل 2026 | 1 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:30
18:58
16:00
12:26
05:41
04:09
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-12
25°-13
28°-14
28°-16
25°-15
  • Avoirs en devises 24818,3
  • (17/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41278 DT
  • (17/04)
  • 1 $ = 2,87736 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/04)     2378,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/04)   27949 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All radio
Babnet

مقالات رأي >>