طهران تعلن فتح مضيق هرمز

في اليوم العاشر للهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت طهران فتح مضيق هرمز بالكامل، في حين تستمر الهدنة في لبنان التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس.وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران ستفتح مضيق هرمز بالكامل أمام كل السفن التجارية خلال المدة المتبقية من وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان.وعلّق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرحّبا بالإعلان الإيراني بشأن فتح مضيق هرمز، لكنه أكد استمرار الحصار البحري الأمريكي على إيران، مشيرا إلى أنه مستمر "حتى إتمام معاملتنا مع إيران بنسبة 100%".كما قال ترمب إن إسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن، وأضاف "الولايات المتحدة تحظر على إسرائيل قصف لبنان، ويكفي تعني يكفي".وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق أن وقف إطلاق النار في لبنان سيستمر 10 أيام بدءا من منتصف ليل الخميس.وفي طهران، قال الحرس الثوري الإيراني إن الجيش والحرس "على أهبة الاستعداد للرد بقوة على أي عمل عدواني من قِبل الأعداء وحلفائهم"، مضيفا أن "أي حماقة يرتكبها الأعداء للاعتداء البري ستُواجه بضربات مدمرة، ولن تجلب للعدو غير الذل والهزيمة".وعلى الصعيد الدولي، تبحث 40 دولة مهمة عسكرية بمضيق هرمز وسلامة البحارة العالقين، حيث تترأس فرنسا وبريطانيا اجتماعا اليوم الجمعة، يضم نحو 40 دولة بهدف تجديد التأكيد على الدعم الدبلوماسي الكامل لحرية الملاحة غير المقيدة عبر مضيق هرمز، وضرورة احترام القانون الدولي.