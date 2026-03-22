أول رد إيراني على إنذار ترامب لطهران وطلبه فتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة

أصدر المتحدث باسم المقر المركزي لخاتم الأنبياء في إيران تحذيرا نهائيا ومباشرا ردا على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح فيها طهران مهلة يومين لقتح مضيق هرمز.وقال المتحدث: "بعد التحذيرات السابقة، إذا تعرضت البنية التحتية للوقود والطاقة في إيران للغزو من قبل العدو، فسيتم استهداف جميع مرافق الطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه التي تخص الولايات المتحدة والنظام في المنطقة".وهدد ترامب إيران، في وقت سابق ليلة يوم الأحد، أنه إذا لم تقم بفتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون أي تهديد خلال 48 ساعة فستضرب الولايات المتحدة وتدمر محطات الطاقة المختلفة لديها.وتوعد ترامب إيران بشن "ضربات قاسية، قد تشمل تدمير البنية التحتية ومحطات الطاقة، إذا لم يتم فتح مضيق هرمز بالكامل لضمان حرية تدفق النفط".وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "إذا لم تقم إيران بفتح مضيق هرمز بشكل كامل، ودون أي تهديد، خلال 48 ساعة من هذه اللحظة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستضرب وتدمر محطات الطاقة المختلفة لديها، بدءا من أكبرها أولا!".وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة والاستخبارات، أن الولايات المتحدة تواجه "مشكلة عصية" لإعادة فتح مضيق هرمز.وفي وقت سابق، أكدت القوات المسلحة الإيرانية أن ساحة المعركة ستصبح أكثر صعوبة على العدو مشيرة إلى أن الرصد والتحليل خلال أيام الحرب أدخلت تكتيكات هجومية جديدة إلى ميدان القتال.