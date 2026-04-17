سيدي بوزيد: فضاء المبادرة يواصل تأمين دورات تكوينية متخصّصة لدعم الباعثين الشبان

يواصل فضاء المبادرة بسيدي بوزيد تأمين سلسلة من الدورات المتخصصة الرامية إلى دعم قدرات الباعثين الشبان وتحفيزهم على إحداث مشاريع خاصة والإنخراط في سوق الشغل، وفق ما أفاد به رئيس فضاء المبادرة بسيدي بوزيد، نور الدين ميساوي، في تصريح لوكالة "وات".وأوضح ميساوي أن هذه الدورات تستهدف أساسا طالبي الشغل لتمكينهم من تشخيص مؤهلاتهم الشخصية والمهنية، من خلال تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، والجوانب التي تستوجب مزيدا من التطوير، بما يساعدهم على إتخاذ القرار المناسب بين التوجه نحو العمل المستقل أو العمل المؤجّر.وبين أن المسار التكويني ينطلق بدورة أولى تعنى بتقييم قدرات المشاركين في مجال بعث المشاريع، تليها دورة ثانية في تشخيص أفكار المشاريع تدوم ثلاثة أيام وتعتمد على مقاربة تشاركية تقوم على تمارين تطبيقية، تمكن مجموعة من الشبان، في حدود 15 مشاركا، من بلورة أفكار مشاريع تتماشى مع ميولاتهم وكفاءاتهم، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المحيط الإقتصادي والإجتماعي، فضلا عن عنصر التجديد والإبتكار.وأضاف أن المشاركين سينتفعون إثر ذلك بدورة ثالثة في إعداد مخطط الأعمال، تعرف بدورات "أنشئ مشروعك"، وتهدف إلى تمكين حوالي 20 شابا من إعداد مخطّطات أعمال متكاملة وفق مقاربة تشاركية، إلى جانب تعريفهم بمختلف المتدخلين في منظومة العمل الحر، على غرار المؤسسات البنكية وهياكل التمويل والمرافقة.وأبرز أن فضاء المبادرة بالجهة يستعد لإطلاق دورة تكوينية جديدة في إطار تعاون تونسي-نرويجي، ترمي إلى مساعدة الشباب على بلورة أفكار مشاريعهم والتعرّف على نموذج الأعمال، مشيرا إلى أن هذه الدورات تنظّم بصفة دورية في إطار استراتيجية متكاملة ترمي إلى تعزيز ثقافة المبادرة لدى الشباب، وتمكينهم من الآليات العملية لتشخيص أفكار المشاريع وتحويلها إلى فرص اقتصادية حقيقية.