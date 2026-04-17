في الذكرى 70 لعيد قوات الأمن الداخلي: مؤسسة "فداء" تكرّم ثلة من عائلات شهداء ومصابي الاعتداءات الإرهابية المستجدة بعد تركيز المؤسسة

أحْيَت مؤسسة "فداء"، اليوم الجمعة بمقرها، الذكرى 70 لعيد قوات الأمن الداخلي، واستضافت ثلة من عائلات شهداء ومصابي الاعتداءات الإرهابية المستجدة بعد تركيز المؤسسة.وأفاد بلاغ لمؤسسة "فداء"، أنّ هذا اللقاء تتويج للتنسيق الوثيق مع مصالح وكالة الجمهورية بتونس ووزارة العدل، فيما يتعلق بتصنيف العمليات الإرهابية وموافاة المؤسسة بقائمة الضحايا.وأعلن رئيس المؤسسة أحمد جعفر في هذا السّياق، عن إدراج الضحايا ضمن قاعدة البيانات ضماناً لحفظ حقوقهم، فضلا عن الإعلان عن شروع المؤسسة في إسناد المنافع والحقوق المقررة لفائدتهم وفقًا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.ومثّل اللقاء كذلك فرصة للاستماع إلى مشاغل العائلات والمصابين والاطلاع على أوضاعهم الاجتماعية، وتسجيل شهاداتهم توثيقاً للأحداث وحفظاً للذاكرة الوطنية، واستحضار ما قدّمته المؤسسة الأمنية في مختلف المحطات التاريخية في التصدي للإرهاب وضمان أمن البلاد واستقرارها الداخلي.وتمّ خلال الاحتفالية تسليم شهادات تكريم لفائدة عائلات الشهداء والمصابين تقديرًا لبطولاتهم وتضحياتهم في أجواء سادت فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بالتضحية من أجل الوطن، حسب البلاغ.وذكّر جعفر بالمناسبة، بمسار تركيز مؤسسة "فداء" والذّي تم بفضل الإرادة السياسية الثابتة في ضمان الإحاطة الكاملة بمن ضحوا من أجل الوطن.