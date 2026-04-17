Babnet   Latest update 17:58 Tunis

مشاركة اكثر من 25 مؤسسة ناشطة في قطاع السياحة في يوم التشغيل في المهن السياحية الثلاثاء 21 أفريل بمدينة الثقافة بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e263a0ef42a0.68939992_phfqigljomnek.jpg>
Publié le Vendredi 17 Avril 2026 - 18:44
      
تنظم الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل يوم الثلاثاء 21 أفريل الجاري بمدينة الثقافة بتونس، تظاهرة يوم التشغيل في المهن السياحية، وذلك بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والجامعة التونسية للنزل.
وتمكّن تظاهرة يوم التشغيل في المهن السياحية، الباحثين عن شغل من المشاركة وإجراء محادثات فردية مع اكثر من 25 مؤسسة تنشط في قطاع السياحة للانتداب المباشر، حسب بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وتضع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، على ذمة الباحثين عن شغل ما يزيد عن 600 موطن شغل، في عديد الاختصاصات منها اختصاص استقبال وطبخ ومرطبات وتنشيط وبستنة وصيانة وتنظيف وحراسة ووظائف إدارية ووظائف تكنولوجيات المعلومات والاتصال الى جانب اختصاصات أخرى (كهربائي، تجهيز صحي، نجارة..).

ويمكن لكل مشارك في التظاهرة استخراج بطاقات تقديم خاصة بالعرض، متوفرة بفضاء النشر المخصص لعروض الشغل حيث سيتم ادراجها على اللوحات الإعلانية والشاشات الكبرى، بالإضافة الى مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لتسهيل الاطلاع على تفاصيل العروض.
ويتعين على الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة قصد الحصول على عمل في القطاع السياحي، الحضور مصحوبين بسيرة ذاتية بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا بمدينة الثقافة بتونس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327647

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أفريل 2026 | 1 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:30
18:58
16:00
12:26
05:41
04:09
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-12
25°-13
28°-14
28°-16
25°-15
  • Avoirs en devises 24818,3
  • (17/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41278 DT
  • (17/04)
  • 1 $ = 2,87736 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/04)     2378,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/04)   27949 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>