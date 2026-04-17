مشاركة اكثر من 25 مؤسسة ناشطة في قطاع السياحة في يوم التشغيل في المهن السياحية الثلاثاء 21 أفريل بمدينة الثقافة بتونس

تنظم الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل يوم الثلاثاء 21 أفريل الجاري بمدينة الثقافة بتونس، تظاهرة يوم التشغيل في المهن السياحية، وذلك بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والجامعة التونسية للنزل.وتمكّن تظاهرة يوم التشغيل في المهن السياحية، الباحثين عن شغل من المشاركة وإجراء محادثات فردية مع اكثر من 25 مؤسسة تنشط في قطاع السياحة للانتداب المباشر، حسب بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني.وتضع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، على ذمة الباحثين عن شغل ما يزيد عن 600 موطن شغل، في عديد الاختصاصات منها اختصاص استقبال وطبخ ومرطبات وتنشيط وبستنة وصيانة وتنظيف وحراسة ووظائف إدارية ووظائف تكنولوجيات المعلومات والاتصال الى جانب اختصاصات أخرى (كهربائي، تجهيز صحي، نجارة..).ويمكن لكل مشارك في التظاهرة استخراج بطاقات تقديم خاصة بالعرض، متوفرة بفضاء النشر المخصص لعروض الشغل حيث سيتم ادراجها على اللوحات الإعلانية والشاشات الكبرى، بالإضافة الى مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لتسهيل الاطلاع على تفاصيل العروض.ويتعين على الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة قصد الحصول على عمل في القطاع السياحي، الحضور مصحوبين بسيرة ذاتية بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا بمدينة الثقافة بتونس.