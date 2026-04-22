وزير التجهيز والإسكان يستقبل رئيس قسم القطاع العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الأوروبي للاستثمار

استقبل وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، مساء أمس الثلاثاء ، رئيس قسم القطاع العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الأوروبي للاستثمار أولريش برونهوبر ، الذي كان مرفوقًا بوفد يضم المديرة الجديدة لمكتب البنك بتونس، وذلك بحضور المدير العام للجسور والطرقات، والمدير العام للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات، وثلة من الإطارات العليا بالوزارة

وكان اللقاء وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الاربعاء، مناسبة تمّ خلالها متابعة سير التعاون المالي والفني، ومدى التقدم في تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية الجارية، على غرار المدخل الجنوبي للعاصمة، وبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية

وبرنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة

وأكد الوزير على أهمية التعاون القائم مع البنك الأوروبي للاستثمار كشريك تنموي، مبرزا الحرص على مزيد تعزيزه في إطار التوجهات والأولويات التنموية لتونس، والتي سيتم ضبطها في المخطط التنموي 2030/2026


وثمّن الوزير، في السياق ذاته، دعم البنك الأوروبي للاستثمار لمسار التنمية، وهو ما تعكسه جملة المشاريع الوطنية المموّلة في مجالات البنية التحتية

من جانبه، أكّد أولريش برونهوبر على استعداد البنك لمزيد تعزيز التعاون وتوسيع مجالاته، معربا عن ارتياحه لتطوّر نسق تنفيذ المشاريع في الفترة الأخيرة

كما تم التأكيد على تكثيف التنسيق بين الجانبين بما يساعد على التسريع في ضبط برامج العمل القادمة
