مونديال 2026 - الأرجنتيني فاييل فالكون بيريز حكما لمباراة المنتخب التونسي ونظيره السويدي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين طاقم تحكيم أرجنتيني لإدارة المباراة التي ستجمع بين المنتخب التونسي ونظيره السويدي يوم الاثنين المقبل انطلاقا من الساعة الثالثة فجرا بتوقيت تونس على ملعب مونتيري بالمكسيك، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة من الدور الأول لنهائيات كأس العالم 2026.
ويتكون الطاقم من الحكم فاييل فالكون بيريز بمساعدة ماكسيميليانو ديل فيسو وفاكوندو رودريغيز.
كما تم تعيين الكوستاريكي خوان كالديرون حكما رابعا، فيما سيكون مواطنه خوان كارلوس مورا حكما مساعدا احتياطيا.
وتضم المجموعة السادسة كذلك منتخبي اليابان وهولندا.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب التونسي سيلاقي اليابان لحساب الجولة الثانية يوم 21 جوان في الملعب ذاته، على أن يختتم سلسلة مبارياته في الدور الأول بمواجهة هولندا يوم 26 جوان بملعب كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويتكون الطاقم من الحكم فاييل فالكون بيريز بمساعدة ماكسيميليانو ديل فيسو وفاكوندو رودريغيز.
كما تم تعيين الكوستاريكي خوان كالديرون حكما رابعا، فيما سيكون مواطنه خوان كارلوس مورا حكما مساعدا احتياطيا.
وتضم المجموعة السادسة كذلك منتخبي اليابان وهولندا.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب التونسي سيلاقي اليابان لحساب الجولة الثانية يوم 21 جوان في الملعب ذاته، على أن يختتم سلسلة مبارياته في الدور الأول بمواجهة هولندا يوم 26 جوان بملعب كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية.
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