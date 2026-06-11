مونديال 2026 - الأرجنتيني فاييل فالكون بيريز حكما لمباراة المنتخب التونسي ونظيره السويدي

أعلنتعيين طاقم تحكيم أرجنتيني لإدارة المباراة التي ستجمع بينونظيرهيوم الاثنين المقبل انطلاقا من الساعةعلى ملعببالمكسيك، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة من الدور الأول لنهائياتويتكون الطاقم من الحكمبمساعدةكما تم تعيين الكوستاريكيحكما رابعا، فيما سيكون مواطنهحكما مساعدا احتياطيا.وتضمكذلك منتخبيوتجدر الإشارة إلى أنسيلاقيلحساب الجولة الثانية يومفي الملعب ذاته، على أن يختتم سلسلة مبارياته في الدور الأول بمواجهةيومبملعبفي