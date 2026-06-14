وزير التربية يتفقّد مراكز إصلاح الباكالوريا والتجميع بقابس

أدى وزير التربية، نور الدين النوري، اليوم الأحد، زيارة عمل إلى ولاية قابس في إطار البرنامج الوطني للمتابعة الميدانية لامتحان الباكالوريا في دورته الرئيسية (جوان 2026)، وذلك بحضور والي قابس رضوان النصيبي والمندوبة الجهوية للتربية كوثر بالصادق.وشملت الزيارة مركز إصلاح الاختبارات الكتابية للباكالوريا ومركز التجميع والتوزيع المحتضنين بمعهد أبي القاسم الشابي، حيث اطّلع الوزير على مختلف حلقات مسار الإصلاح، من استقبال أوراق الإجابة وفرزها وتوزيعها على لجان الإصلاح، إلى مراحل التدقيق والمراجعة ورصد النتائج وتجميعها. كما عاين مدى جاهزية مركز التجميع من حيث الموارد البشرية والوسائل اللوجستية، والظروف الموضوعة لتأمين سير العمل بكفاءة وفي أفضل الظروف.وأعرب وزير التربية عن ارتياحه لتقدّم عمليات الإصلاح بالمركز، مؤكدا أن نسق الإنجاز المسجل يتماشى مع الرزنامة الوطنية المحددة، ويتوافق مع المعطيات الواردة من مختلف مراكز الإصلاح بمختلف جهات الجمهورية، بما يؤشر إلى تقدم هذا الاستحقاق الوطني بصورة منتظمة نحو استكمال جميع مراحله في الآجال المقررة.وخلال لقائه بأعضاء لجان الإصلاح والأساتذة المصححين، استمع الوزير إلى جملة من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بظروف العمل ومتطلباته، مؤكداً أهمية التواصل المباشر مع مختلف المتدخلين في إنجاح الامتحانات الوطنية باعتباره آلية أساسية لتشخيص الاحتياجات الميدانية ومتابعة واقع العمل عن قرب. كما تحادث مع الإطار الإداري المشرف على تنظيم أعمال الإصلاح، مثمنا الجهود المبذولة لضمان حسن سير هذه المرحلة الدقيقة من الامتحان.ونوّه الوزير بما لمسه لدى العاملين بمركزي الإصلاح والتجميع من التزام وانضباط وإحساس عال بالمسؤولية، مشيدا بما يبذلونه من جهود متواصلة في مجالات الإصلاح والتدقيق والتنظيم. كما جدّد التأكيد على ضرورة الالتزام بالمبادئ التي تؤطر الامتحانات الوطنية، وفي مقدمتها الشفافية والنزاهة والحياد وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.وامتدت الزيارة إلى المرافق المساندة للمركزين، حيث تفقّد الوزير المطعم المدرسي واطلع على ظروف الإعاشة والخدمات المسداة للأساتذة المصححين والإطار الإداري العامل بالمركزين. واهتمّ خصوصاً بجودة الوجبات ومدى استجابتها لمتطلبات العمل المكثف والمتواصل الذي تفرضه مرحلة الإصلاح، مستمعاً إلى ملاحظات العاملين ومتفاعلاً معها.وفي هذا السياق، دعا وزير التربية إلى مزيد تحسين خدمات الإعاشة والضيافة المخصصة للإطار التربوي والإداري العامل بمراكز الإصلاح والتجميع، مؤكداً أن توفير الظروف الملائمة للعمل، بما في ذلك الراحة والتغذية الجيدة، يمثل عنصرا أساسيا في إنجاح مختلف مراحل الامتحانات الوطنية، ومشددا على أن الاستثمار في العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لضمان جودة الأداء ونجاعة المنظومة التربوية.