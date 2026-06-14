المنتخب التونسي للشطرنج يشد الرحال الى ايطاليا وجورجيا للمشاركة في بطولة العالم للشبان وكأس العالم للأصاغر

ويشارك المنتخب التونسي في بطولة العالم للشباب للفئات العمرية أقل من 14 و16 و18 سنة بمدينة مونتيسيلفانو الإيطالية، المقررة من 14 إلى 27 جوان، بوفد يترأسه سفيان المجدوب رئيس الجامعة التونسية للشطرنج وثلاثة لاعبين وثلاث لاعبات هم:محمد خليل عبد الله ويحيى الشلي وجاهد المنديلي ومريم بن عمر ومرام السويبيقي وآلاء المجدوبكما تشارك تونس في كأس العالم للفئات الصغرى لأقل من 8 و10 و12 سنة التي تحتضنها مدينة باتومي الجورجية من 15 الى 28 جوان ، وهي من أهم التظاهرات العالمية المخصصة للناشئين.ويتألف الوفد التونسي الذي سيتراسه الأزهر العيساوي عضو المكتب الجامعي من ستة عناصر من الجنسين هم: إياد صالح ومحمد ياسين حفصة وإيلين الحاذق وياسمين الديماسي ويحيى الديماسي ولينا الحاذقوأوردت الجامعة التونسية للشطرنج في بلاغ على صحفتها الرسمية أنّ هذه المشاركة المزدوجة في بطولة العالم للشبان بايطاليا وكأس العالم للأصاغر بجورجيا تعكس حرص الجامعة التونسية للشطرنج على الاستثمار في مختلف الفئات العمرية، من خلال توفير الظروف الملائمة للمشاركة في أعلى مستويات المنافسة الدولية، بما يعزز مكانة الشطرنج التونسي ويؤكد حضوره المتواصل على الساحة العالمية.